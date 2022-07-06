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獨／台中30年麥當勞熄燈！房東曝原因　降價月租36萬找新房客

記者許權毅／台中報導

台中火車站前30年麥當勞中正店將在10日歇業，讓許多老台中人相當不捨，台灣麥當勞回應，因為商業考量才做此決定。該透天房東曾先生透露，麥當勞是在大約1個月前說要退租，自己推估應該是疫情讓移工減少，生意稍微受到影響，但看準黃金地段實力不減，自己目前開價月租36萬找新房客，仍在尋找新房客，另外曾先生強調，自己並沒有漲房租，現在開的價格也比麥當勞合約低上幾萬。

▲▼台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業，房東已開始招租，開出月租金36萬元。（圖／記者許權毅拍攝）

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▲明天小暑！命理師警告7禁忌別犯，「這3種生肖」當心健康亮紅燈。（圖／記者許權毅攝）

▲火車站商圈有許多店面進駐，房東開價36萬尋找房客。（圖／記者許權毅拍攝）

曾先生表示，自己接手才3年多，但該麥當勞已經經營30年，算是後面好幾手了，目前在網上招租2個星期，暫時沒有企業來諮詢，但是對車站附近鑽石級店面有信心，150坪3層樓店面開出36萬認為算是合理範圍，也說跟麥當勞月租相比，算是少了好幾萬，當然也有談價空間。

另外有網友質疑，是否是房東漲房租逼走麥當勞，對此曾先生否認說「沒有漲房租」，並且現在開出的價錢還比跟麥當勞的合約租金低上幾萬塊，自己推估麥當勞應該是受到疫情影響才做此決定，但詳細原因不清楚。

▲台中30年地標級麥當勞驚傳熄燈！站前中正店7／10結束營業。（圖／記者許權毅攝）

▲台中麥當勞中正店貼出公告，讓不少民眾相當不捨。（圖／記者許權毅拍攝）

曾先生說明，自己雖然不是台中人，但知道附近商圈以移工、學生為主要客群，常常到店裡關心，就有發現近期疫情後，在地客人潮沒有減少，但移工人潮明顯變少，推估至少有3成以上，不過車站旁是不敗黃金店面，還算穩定。

▲▼台中麥當勞中正店傳出歇業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲記者觀察，店內用餐時刻人潮相當多。（圖／記者許權毅拍攝）

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