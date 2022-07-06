致災畫面曝！金門3年來最高雨量　泥水灌民宅良田淹成超大泳池

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

近日台灣本島各地強降雨造成許多零星災情，金門離島今日凌晨也出現「3年來最高紀錄雨量」的雨勢，造成金門多處排水不及積淹水，許多農田也一夜之間變水田，一早居民看見自己家裡淹水傻眼，等待積水退去後連忙清掃家中汙泥，無奈抱怨排水系統需要改善。

▲金門今日凌晨出現3年來最大瞬間雨量，造成多處淹水，居民起床後無奈打掃家中泥沙。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門地區在今日（6）凌晨2時至8時之間，累積雨量高達105.5毫米，創下這3年來最高紀錄，堪稱一場「大雨」。其中，降雨強度最大的時候出現在凌晨1時30分至7時30分之間，累積雨量78.5餘毫米，水利署也對金門地區發布二級淹水警戒。

▼短時間強降雨造成排水不及、金門多處成為一片水鄉澤國。



坐落於榮湖旁的某旅館，因為地勢低窪，四周的大水瞬間湧入灌注，位於地下室的餐廳淹水，工作人員忙於清掃，旅館外也派出水電工緊急抽水；而位於官澳的民宅也大淹水，民眾忍不住怒吼太離譜了，水來得太快根本沒時間反應，完全來不及清理。

另外，從洋山以迄官澳一帶多處農田變水田，金湖鎮、金沙鎮也有部分低窪地區因為大水宣洩不及，出現迅速淹水情況，還好天亮後雨勢減緩，積水也在8時以後陸續消退，但殘留地面的泥垢髒汙，仍讓民眾清掃得很吃力，連連抱怨排水系統欠佳，希望能早日獲得改善。

金門氣象站指出，目前鋒面系統仍滯留金門上空，預估在下午至入夜以後才會離去，天氣狀態仍不太穩定，希望民眾多加留意。