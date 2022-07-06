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台中地標級30年麥當勞要關了！顧客超不捨：童年回憶沒了

記者許權毅／台中報導

台中火車站商區麥當勞中正店驚傳歇業，台灣麥當勞證實將在10日晚間8點後結束營業。記者實地走訪發現門口張貼公告，寫下從1992年起經營30年即將結束，感謝大家一路支持。現場顧客得知後驚訝表示，這間麥當勞算是地標級的，是在地人的回憶之一，但是車站商圈慢慢沒落，如果這間麥當勞也關了會相當不捨，就算沒有要吃，路過都還會多看幾眼，很感慨。

▲▼台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

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三層樓的中正店一旁與肯德基與運動用品店緊鄰，中午用餐時刻店內人潮不斷，包含學生、家長以及外籍人士都有。其中一名簡小姐透露，老公是台中人，時常就會說起這間麥當勞，並且說是「台中人的回憶」。

▲台中30年地標級麥當勞驚傳熄燈！站前中正店7／10結束營業。（圖／記者許權毅攝）

▲中正店門口貼出公告，確定10日晚間8點歇業。（圖／記者許權毅拍攝）

佇立在台灣大道的中正店算是30年地標級建築，簡小姐也說，當年車站商圈很繁榮，她跟老公就算沒要吃，開車經過也會多看幾眼，還有另一間「台中首家」已經轉地下化，現在要看這麼大的店面跟童年回憶只有這裡了。

▲▼台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲3層樓的麥當勞，是台中人的重要回憶。（圖／記者許權毅拍攝）

台灣麥當勞回應，基於整體商業考量，台中中正店將在7月10日晚間20時結束營業，「感謝顧客長久以來的支持」。

▲▼台中麥當勞中正店傳出歇業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲6日中午用餐時刻店內顧客相當多。（圖／記者許權毅拍攝）

消息公布後，網友紛紛留言表示「那間店的扛棒，還是很久以前的的版本，有夠懷念」、「這間資深的阿姨服務真好，很喜歡去那邊買」、「感覺全台灣麥當勞好像一間一間關掉」。

▲▼台中麥當勞中正店傳出歇業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲為了儘速消化人潮，店員更是手從沒停過。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼顧客簡小姐帶著孩子來用餐，得知要歇業相當不捨。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼台中地標級麥當勞驚傳歇業，將在10號晚間8點停止營業。（圖／記者許權毅拍攝）

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