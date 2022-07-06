基隆鶯歌溪驚見大量魚群「翻白肚」！水質無汙染　暴斃原因曝

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市大武崙溪下游鶯歌溪有大量魚群暴斃！基隆市議員秦鉦今早接獲民眾投訴，在鶯歌溪綿延約1公里多的河面上全是翻肚的死魚，連忙通知環保人員到場清除魚屍並做水質採樣，經初步檢測，河水並無水質污然，研判可能因為天氣太熱、近日降雨量較少、水中含氧量過低等多重原因，造成大量魚群死亡，不過詳細情形還待檢測數據出來才能確定。

▲基隆市大武崙溪下游鶯歌溪中，有大量魚群暴斃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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基隆市議員秦鉦表示，今(6日)早接獲民眾投訴，從長庚醫院前一直到基隆河口附近，都有發現魚的屍體，大約有1至2公里長，立即聯絡環保局到現場處理，環保局現場水質採樣ph7.2屬中性水質，初判應該為多重原因導致大量魚群暴斃。

由於怕烈日曝曬死魚造成惡臭，環保局今早獲報，就趕緊派員前來撈除魚屍。稽查人員表示，水質檢測初步研判沒有汙染，目前先把死魚打撈上來，不要再讓牠汙染水源，會持續監控是否有死魚現象再發生，至於魚群暴斃的原因，有可能是天氣熱，降雨量沒有像往常這麼多，加上魚群也多，水中含氧量過低，導致缺氧致死，不過詳細情形還是要等數據出來再確認。

▲環保人員到場清理河面，魚屍裝滿十幾個大垃圾袋。（圖／記者郭世賢翻攝）