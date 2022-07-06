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妹子訂餐等1小時！外送員「吐1句」傻眼了　網轟：太自私

▲圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●

▲網友與外送員的對話。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

實習記者殷稚雅／綜合報導

近年來疫情嚴峻加上外送平台發達，許多民眾購餐時多會選擇外送服務，日前就有一名女網友在臉書社團分享，她的餐點原定11時30分就會抵達，結果時間到了卻遲遲未收到。焦急的她趕緊詢問外送員狀況，沒想到卻被回了一句「我的機車在充電」，讓她十分傻眼。兩人的對話一曝光，隨即引發網友熱議。

該名女網友4日在臉書社團「爆廢公社」發文，提到「11點訂餐，預計11點30分會到，結果外送員回覆他的機車沒電？後來收到是12點05分」。從對話紀錄可見，沒拿到餐的原PO著急詢問外送員，「所以便當在哪裡？」怎料對方卻冷回，「沒有電不能外送」。

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外送員機車沒電的回覆讓原PO十分錯愕，但依然選擇耐心等待，沒想到收到餐點後反而更生氣，因為「遲到沒關係，是一句不好意思都沒有」，該名外送員晚送餐卻毫無歉意的態度，令她非常失望。

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

▲現今許多外送員選擇電動機車作為外送的交通工具。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

看到貼文的網友紛紛替原PO打抱不平，表示「沒電接什麼單」、「這個外送員很自私，明知沒電幹嘛還要上線？送到客人手上好吃都變難吃了」、「自己的機車不檢查好，怪誰啊？而且這什麼爛態度⋯」。也有部分網友替外送員說話，「可能真的是電動車，只能插著的那種」、「之前我晚上11點多車電量剩20％，送過夾單都是在山裡的，我騎車去取餐的地方根本沒有換電站」。

另外，也有網友以自身經驗提供解決方法，「直接按問題回報、直接退錢」、「這樣可以直接取消訂單。熊貓方面還會給你一張折扣券」、「這種我會直接回給客服，申請退錢跟申訴」、「東西收到後，你拍取餐時間、送達時間，不管你吃不吃，胖達都會退款給你的」。

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