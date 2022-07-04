送餐見客人備註1要求傻了　外送員急喊「我拒絕」！網曝更扯經歷

▲外送員經常會碰到不同要求。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同要求。一名網友透露，日前工作的時候看到有客人的備註寫得很奇怪，許多用詞都不恰當，忍不住笑說對方用詞怪異。其他網友看到PO文後，透露曾遇過更扯的要求。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，現在當外送員不是被客人氣死就是被笑死，尤其是遇到國文不好客人，更是讓他哭笑不得。從截圖中看到，客人在備註中寫著「走進玻璃感應門後，會看見管理員『坐落』在大廳的中央，跟他『對視』以後將餐點放置在櫃台上即可」。

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▲客人的備註讓原PO看了哭笑不得。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO看到這段文字後當場傻眼，笑說管理員「坐落」在大廳中央，「你當管理員是九天玄女駕駕駕駕駕到嗎？」而且還要對視更是讓他無言，「我跟他確認過眼神才能放餐點？這樣叫我這個鋼鐵直男情何以堪？我這輩子只跟女生對視，拒絕跟男生對視！」

不少網友看到PO文後，紛紛留言表示「因為要確認過眼神，才知道是對的人」、「本宮正『坐落』府內沙發，與電視新聞主播『對視』中」、「被坐落戳到笑點，下次就會叫你擲筊了」、「保全會起駕嗎」、「下次就是背對背擁抱了」、「我比較擔心管理員會不會突然起乩啊？感覺好危險」，還有人分享其他經歷，「還有需要破門的要求」。

▲還有人看過「破門」的要求。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）