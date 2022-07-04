「板橋吳小姐」確診狂吃霸王餐！外送哥神反擊　暗黑手法曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北板橋有位男子以「吳小姐」之名，經常透過外送平台點餐，並佯裝自己確診隔離，長期吃霸王餐，如今他的慣用伎倆被識破，不少過來人也分享自保方法，怒喊「板橋無賴又來了。」

一名網友在「外送員奇聞怪事」公布詐騙惡行，有位住在板橋的「吳小姐」，訂餐都先選現金支付，接著誆稱「自己確診隔離」，改成信用卡付款，等到外送員送來餐點並離去後，他再聯絡客服，表示款項已交給外送員或系統超收金額，藉機爽吃霸王餐。

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事實上，這個「板橋吳小姐」在外送界已惡名昭彰，且實際上是位男子，原po早在6月間就碰過他，當時對方假裝客氣地表示，「我因剛回國還在自主隔離，勞煩您稍後幫我放置信箱上面的置餐區，謝謝，再麻煩你先幫我用尚未支付，我稍後會用信用卡支付給平台。」最後還不忘提醒外送員，行車注意安全。

▲6月間，外送員就遇過這位「吳小姐」。（圖／翻攝自臉書／外送員奇聞怪事）

雖然一副暖心客人的姿態，但外送哥早就認得他，並在私訊中直球嘲諷道，「很餓？你已經很出名了，用回刷嗎？又來這招，忘了改信用卡。」

沒想到，才幾天過去，外送哥又遇到他，這回「板橋吳小姐」直接放棄，表示「勞煩您幫我取消，我覺得這樣誤會太大了。」

然而，他並不打算草草放過對方，接連出招「還在確診？」「這次怎麼付款？」「上次你吃700多的麥當勞，這次叫少了喔！」「下次叫好一點，這次餐點我不喜歡。」

▲沒想到，昨天又碰到了。（圖／翻攝自臉書／外送員奇聞怪事）

看到「板橋吳小姐」踢到鐵板，大票網友紛紛笑回，「他是坐牢還怎樣？怎麼關那麼久？需不需要幫他報警，請警察確認一下人身安全」、「太猛了...又被你遇到」、「地球我確定是圓的，這孽緣啊」、「這次餐點我不喜歡，殺傷力0，侮辱性極強」、「聊著聊著，譜出了動人的戀曲」、「都快變老朋友了」、「為什麼可以搞到像朋友一樣開槓啦，笑死」、「這個板橋吳小姐非常有名，從5月確診隔離到現在2個月了，應該是全台灣隔離最久的人」。

另外，除了有同行怒指，「板橋吳小姐」害了很多外送員被停權，也有人分享自保方法，「現金單送到時說沒錢付費的，要立刻回報客服APP，對話要截圖，然後單號、日期、時間都要截圖存證，否則客服回報你有收錢，就會被停權。」

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