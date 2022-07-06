小學暑假作業媽看到差點吐血　網見答案狂讚：天才兒童！

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽昨日（5日）在臉書PO出一張照片，內容是小一升小二的暑假作業，題目要求學生從3個提示中拼出正確的字，孩子前3題還能作答，接著寫出來的答案卻越來越有創意，讓她忍不住笑稱厲害，「雖然我剛看到的時候差點吐血。」其他網友看完也紛紛留言稱讚孩子很有想法，「後面根本走精（失去準度、走樣），好可愛」、「自創真的聰明」、「天才兒童」。

▲原PO分享小孩的暑假作業內容，意外掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，表示這是小一升小二的暑假作業，題目內容是從3個提示中拼出正確的字，但這些字都是還沒學到的，沒想到孩子一開始還能想出答案，例如蛙、想、類，但後面卻越寫越奇怪，甚至開始出現創意造字，讓她感到好氣又好笑，「我覺得能寫成這樣也是挺厲害的，雖然我剛看到的時候差點吐血。」

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10道題目分別如下：

1、虫＋土＋土

2、木＋目＋心

3、米＋犬＋頁

4、扌＋立＋女

5、亻＋口＋木

6、糸＋白＋水

7、日＋士＋寸

8、口＋口＋犬

9、亻＋囗＋古

10、虫＋古＋月

其他網友看到原PO孩子的答案，也紛紛留言稱讚小孩很可愛也很聰明，「真可愛的小朋友」、「字算很端正」、「後面根本走精，好可愛」、「自創真的聰明」、「最後一個會拼出什麼字呢」、「天才兒童」；也有不少網友表示，如果換成自己作答可能也解不出來，「突然發現，我不會」、「我也都不會，很難好嗎？」、「我開始擔心以後能不能陪小孩寫作業了，這些也太難了吧」。

還有網友公布正確答案，依序是蛙、想、類、接、保、線、時、哭、個、蝴，並感嘆現在的小孩學習國字的速度比以前快很多，「以前好像只學注音跟簡單的國字而已」、「我家小女兒現在剛好小一升小二，我看到那些字都懷疑真的是她寫出來的嗎？」、「真的，有同感，我家也一個要升小二的，每天看她寫那些筆畫很多的字，都覺得現在小孩很厲害」。