好市多1公斤金條再上架！　網見「這價錢」讚：有賺頭

▲好市多販賣1公斤金條，約新台幣175萬。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多商品包羅萬象，連黃金和鑽石都有得買，一名網友在網路發文，曬出一張金條的照片，要價新台幣175萬，好奇詢問「真的會有人來Costco買金條嗎？」引發貼網友討論，甚至釣出網友表示「買過幾次」。

知名大型賣場好市多無奇不有，常有特殊產品上架販售，吸引許多消費者目光，也不乏鑽戒、鑽石、金條、金飾等奢侈品，近日一名女網友在《爆廢公社》好奇發問「真的會有人來Costco買金條嗎？」原來好市多又上架黃金條塊，只見照片中一條1公斤金條，要價約新台幣175萬。

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沒想到釣出網友直言「我有買過，不是當場拿給你，要結賬後拿著收據，等主管交給你」、「買過幾次」、「上次有一個上好市多買金條！買了很多被政府查到…課了很多稅」，也有網友見過別人購買金飾，「上次在台中好市多，看到有人買金飾，一套組60幾萬」。

▲好市多販賣金飾組，一套約新台幣60萬。（翻攝自好市多官網）

也有很多網友認為在好市多購買金條，相較銀樓更為划算，「好市多金價是以進貨價基準來定價，所以後面若黃金價格上漲是有利差的」、「現在35盎司的黃金值185萬多，扣掉耗損應該還是有賺」、「單純刷現金回饋的卡，是賺錢的喔」、「好市多金價比外面便宜一點，但（金飾）工錢真的很貴」」、「金飾貴在工錢，保值性差，入手金條才是王道」。

不過也有網友提醒「好市多黃金不能退」，致電好市多客服人員指出，特別商品依廠商購買契約，不可退貨，因此金條不可退貨，至於金飾則依據規範，可提出退貨申請。







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