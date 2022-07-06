2袋鹹酥雞230元她打開「買了個寂寞」　內行人曝殘酷現實

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗一名媽媽日前在臉書PO出一張照片，聲稱在頭份一間鹹酥雞店買了2袋炸物，總共230元，分量卻少得可憐，「我買了個寂寞」。其他網友看到照片也紛紛留言表示，「這賺很大」、「貴到我以為妳是叫外送」、「感覺被搶劫卻又無法報警」；也有內行人表示現實就是這樣，萬物皆漲，沒有人願意少賺，「等妳開一家鹹酥雞店就知道現在成本多高了。」

▲原PO買回來都還沒動過的鹹酥雞，分量少到讓她覺得很傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，3日下班後經過頭份一間鹹酥雞店，於是點了百頁豆腐、鹹酥雞、魷魚等品項，沒想到回家打開一看，分量卻少得可憐，鹹酥雞一份50元7塊，魷魚一份50元5塊，「串的我當然知道貴，我的重點其實是鹹酥雞跟魷魚。通膨我當然知道，但是對比前幾天家人在別家買的，一樣是50元一份，量差太多了。」

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▼▲其他網友買的鹹酥雞。

文章公開之後引發網友留言熱議，還有不少人秀出自己買的鹹酥雞照片，直呼原PO真的買貴了，「真他X的貴，這賺很大」、「貴到我以為妳是叫外送」、「這種店還可以生存，佩服」、「感覺被搶劫卻又無法報警」、「很多店家外帶也變得跟外送的量一樣了」、「買了個寂寞，還吃了個空虛」。

不過，也有部分網友站在店家的立場解析，現在萬物皆漲，沒有人願意少賺，很多利潤其實都被房租分走了，「原物料上漲，飼料價格居高不下，現在雞蛋貴，雞肉更貴」、「等妳開一家鹹酥雞店就知道現在成本多高了」、「利潤都被房租咬走了，老闆也是在苦撐」。