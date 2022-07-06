　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2袋鹹酥雞230元她打開「買了個寂寞」　內行人曝殘酷現實

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗一名媽媽日前在臉書PO出一張照片，聲稱在頭份一間鹹酥雞店買了2袋炸物，總共230元，分量卻少得可憐，「我買了個寂寞」。其他網友看到照片也紛紛留言表示，「這賺很大」、「貴到我以為妳是叫外送」、「感覺被搶劫卻又無法報警」；也有內行人表示現實就是這樣，萬物皆漲，沒有人願意少賺，「等妳開一家鹹酥雞店就知道現在成本多高了。」

2袋鹹酥雞230元，苗栗媽嘆「我買了個寂寞」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO買回來都還沒動過的鹹酥雞，分量少到讓她覺得很傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，3日下班後經過頭份一間鹹酥雞店，於是點了百頁豆腐、鹹酥雞、魷魚等品項，沒想到回家打開一看，分量卻少得可憐，鹹酥雞一份50元7塊，魷魚一份50元5塊，「串的我當然知道貴，我的重點其實是鹹酥雞跟魷魚。通膨我當然知道，但是對比前幾天家人在別家買的，一樣是50元一份，量差太多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2袋鹹酥雞230元，苗栗媽嘆「我買了個寂寞」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▼▲其他網友買的鹹酥雞。

2袋鹹酥雞230元，苗栗媽嘆「我買了個寂寞」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章公開之後引發網友留言熱議，還有不少人秀出自己買的鹹酥雞照片，直呼原PO真的買貴了，「真他X的貴，這賺很大」、「貴到我以為妳是叫外送」、「這種店還可以生存，佩服」、「感覺被搶劫卻又無法報警」、「很多店家外帶也變得跟外送的量一樣了」、「買了個寂寞，還吃了個空虛」。

不過，也有部分網友站在店家的立場解析，現在萬物皆漲，沒有人願意少賺，很多利潤其實都被房租分走了，「原物料上漲，飼料價格居高不下，現在雞蛋貴，雞肉更貴」、「等妳開一家鹹酥雞店就知道現在成本多高了」、「利潤都被房租咬走了，老闆也是在苦撐」。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
好市多店員狂推1物收服妻　人夫秒噴9萬求饒
黃嘉千爆婚變「主因瘋傳」　1句話露餡認與夏克立爭吵
大聯盟又有台將！張育成被光芒挑走　本季效力第3隊
黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」　與夏克立關係急轉直下
估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」
2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨　有利擾動發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小暑後好運到！虎、兔事業豐收　「2生肖」愛情喜神降臨

點名這縣市確診往上　沈政男：憂心忡忡

1圖看「猴痘患者房間」病毒量　醫曝這2處最多

2袋鹹酥雞230元她打開「買了個寂寞」　內行人曝殘酷現實

幼兒莫德納抵台！6QA秒懂「接種部位不同」　心肌炎5症狀要注意

估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」

專家曝0+7啟動時機「連2週平日確診2.3萬↓」　日韓越泰可優先免PCR

2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨　有利擾動發展時間曝

男友求婚3天秒提分手　準未婚妻曝原因「我錯了嗎？」遭打臉

「女友說店員帥」他怒評1星！釣出老闆神回覆　網笑：這文字有聲音

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

2歲娃吃藥！勇敢喊好喝 下秒變人體噴泉吐媽整身

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

小暑後好運到！虎、兔事業豐收　「2生肖」愛情喜神降臨

點名這縣市確診往上　沈政男：憂心忡忡

1圖看「猴痘患者房間」病毒量　醫曝這2處最多

2袋鹹酥雞230元她打開「買了個寂寞」　內行人曝殘酷現實

幼兒莫德納抵台！6QA秒懂「接種部位不同」　心肌炎5症狀要注意

估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」

專家曝0+7啟動時機「連2週平日確診2.3萬↓」　日韓越泰可優先免PCR

2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨　有利擾動發展時間曝

男友求婚3天秒提分手　準未婚妻曝原因「我錯了嗎？」遭打臉

「女友說店員帥」他怒評1星！釣出老闆神回覆　網笑：這文字有聲音

小暑後好運到！虎、兔事業豐收　「2生肖」愛情喜神降臨

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

張育成轉戰美東火藥庫加盟光芒　加深內野板凳火力

雙薪肥貓！國軍退休將領掌管「台北高爾夫球場」　月領破10萬

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

南亞等20檔個股除息、大立光信驊新股王爭霸　財經HOT 5一次看

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

別再誤會它！營養師曝：「這款水果」肉多汁甜，熱量比火龍果還低

大聯盟又有台將！張育成被光芒挑走　本季效力第3隊

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

7隻柴1百公斤坐衝浪板　下秒突翻船！全員落水

生活熱門新聞

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

這天起越來越熱　大雷雨都變少

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

快訊／IG、Messenger大當機災情　訊息卡死無法送出

小情侶激戰被看光　男友1句安慰她更崩潰

男友因豆花「1樣料」噴她！網讚：妳真幸運

好市多店員推1物！他噴9萬求饒：別再說了

2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨

好市多1公斤金條再上架　網：這價錢有賺頭

女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」

更多熱門

相關新聞

好市多1公斤金條再上架　網：這價錢有賺頭

好市多1公斤金條再上架　網：這價錢有賺頭

美式賣場好市多商品包羅萬象，連黃金和鑽石都有得買，一名網友在網路發文，曬出一張金條的照片，要價新台幣175萬，好奇詢問「真的會有人來Costco買金條嗎？」引發貼網友討論，甚至釣出網友表示「買過幾次」。

被小黑蚊咬腫到像骨折　過來人曝後果

被小黑蚊咬腫到像骨折　過來人曝後果

他10年沒倒出完整豆腐　內行曝少1招

他10年沒倒出完整豆腐　內行曝少1招

暑假第4天！「毛孩竟穿新衣」眼神死：何時開學

暑假第4天！「毛孩竟穿新衣」眼神死：何時開學

鹽酥雞攤「2樣」根本大魔王：買了財富自由

鹽酥雞攤「2樣」根本大魔王：買了財富自由

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

台灣「最正啦啦隊女神」是誰？半數網友支持：只服她

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

工地躺「黃色軟綿建材」睡覺　網讚勇者：回家會抓破皮

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

癌症年輕化！營養師曝8種易致癌食物

這天起越來越熱　大雷雨都變少

《全明星》阿樂疑「進廠維修」！　近況曝光網嚇呆

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

3歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面