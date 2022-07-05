送過最短距離！外送妹一進門「老闆直接掏錢」　真相神展開

▲外送員抵達店家，老闆卻突然掏錢，真相超爆笑。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「送過最短的距離！」一名外送哥直呼，昨（4）日接到一張爽單，從店家出發後，2分鐘內就可抵達，讓他興奮曬出路線圖炫耀。文章曝光後，釣出一票同行笑虧也遇過，其中有外送妹分享，某次走進店家，老闆就掏錢給她，什麼是都沒做，就賺到錢了，真相令眾人超羨慕。

高雄一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》分享超爽送餐經歷，店家與客人都在同一條路上，且兩者只相隔130公尺，只要2分鐘內就可抵達，讓頭一次遇到的原PO爽歪了。

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文章曝光後，許多同行直呼早已見怪不怪，「最短送過不到100公尺，取餐是一位腳受傷的先生，祝他早日康復」、「我送過客人家就在隔壁的，客人說忘記帶錢包，所以他就用Uber叫餐」、「最短是賣場取，再送上去，2分鐘搞定；還有拿到後，走路送對面；更短是客人訂了，自己下來拿，店就在隔壁而已」、「萊爾富取餐...送給櫃檯店員」、「送過最短的距離，就在店家的隔壁的隔壁的公寓，我問客人那麼近怎麼不自己下來買？人家也是淡淡回我一句：『就懶而已』，我還能說什麼」。

留言串中，一名外送妹則分享爆笑又奇葩狀況，「送過最短的距離就是去店裡的時候，老闆說餐已經被客人取走了，他是現金單，老闆把他該付的錢拿給我，原地完成送餐」。

▼外送妹什麼事都沒做，老闆還掏錢給她。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

