暴雨道路變河「外送員夾腳拖2度沖走」　客戶不喝了拒收...他傻眼

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨(4)日下午颳起大風下大雨，山中街淹水成災，1名外送員冒雨送3杯飲料涉水進入巷弄內時，腳下的夾腳拖2度被湍流的雨水沖走，沒想到，他終於把餐點送到時，抵達時住戶竟然拒收「不要了」，但外送員使命必達的精神最後只好將飲料放在門口，再到附近住家前躲雨，過程被網友錄下，「遇到奧客、滿腹心酸又無奈」引發網友議論。

▲彰化山中街淹水，外送員涉水遭拒單。（圖／民眾提供）

昨日下午4點多，彰化市區下起滂沱大雨，造成山中街水流湍急，店家及住戶也積水，1名外送員怕機車泡水故障，把機車先停在民宅的屋簷下，再步行潦水進入，夾腳拖還被水沖走2次，過程險象環生，讓人氣憤的是外送員將飲料送達時，竟遭到住戶拒收，使得外送員感到非常的無奈，但這一切都讓附近住戶看在眼裡，為他抱不平。

▲彰化山中街淹水，外送員被棄單站在屋簷下躲雨。（圖／民眾提供）

附近住戶表示，既然已經點餐，外送員都送到門口，還遭到拒單，同時淹水也有可能機車會泡水受損，還要額外負擔一筆維修費，這種拒收的行為真的很不道德，也有居民說，看到外送員大雨天站在屋簷下躲雨，一問之下才知道飲料送到門口被拒絕，為他感到心酸又無奈。

1名外送員今天被問到此事時，他說，平常他們會聽到訂餐後又拒收的狀況，都已經送到又不收，更何況是下大雨外送被拒絕，這時候心情當然會超差的，心裡當然只有一句話「很幹」，但也只能無奈向客服回報，讓客服處理後續。