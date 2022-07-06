爽吃炸魚…下秒被告知是愛寵！男童崩潰大哭...網心疼：會有陰影

實習記者蘇敏禎／綜合報導

寵物對許多人來說是心裡最牽掛的那塊。印尼一名男童養了一隻寵物「鯰魚」，不料鯰魚死掉了，媽媽於是將其料理成炸魚當作晚餐，男童不知情的吃了幾口，等得知真相後抱起炸鯰魚崩潰大哭，媽媽將影片放上網路，許多網友看到都感到心疼。

根據《World of Buzz》報導，印尼TikTok網友「@nialailatu0」發布了一則兒子爆哭的影片，原來是因為兒子養了一隻寵物鯰魚，但鯰魚近日死掉了，媽媽就將死去的鯰魚做成炸魚料理，還端上桌給兒子當晚餐。

▲媽媽將男童的寵物魚做成炸魚，他得知真相後爆哭。（圖／翻攝自TikTok「@nialailatu0」）

一開始媽媽告知男童鯰魚的死訊，男童面色凝重的吃著晚餐，但並不知道面前的炸魚就是死去的寵物魚，因此一邊哭喊一邊用手剝魚吃，吃了幾口後開始嚷著要去「看鯰魚的墳墓」，媽媽則向他解釋，「鯰魚沒有埋起來」，並指著男童盤子裡的炸魚表示「鯰魚在這」。男童聽到後立刻抱起鯰魚崩潰大哭，一旁的父母勸他繼續吃，但男童歇斯底里地拒絕了。

影片曝光後不少網友雖被男童的反應逗得大笑，但也覺得父母的行為會造成男童陰影，「我不懂他的父母在想什麼」、「他媽媽覺得這很好笑嗎？」、「小孩反應很好笑，但這真的不會造成他的心理陰影嗎」、「哪對父母會將小孩的寵物拿來當晚餐，還刻意跟他說？」、「父母真的需要具有同理心．．．」。