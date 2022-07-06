高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人秒抖：8+9也怕

▲16位高雄奇人物。（圖／翻攝自臉書／高雄點 Kaohsiung.）

記者周亭瑋／綜合報導

每個城市都會出現一些奇人軼事，在當地廣為流傳，臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」深夜列舉出16位傳奇鄉民，像是水果阿嬤、移動城堡伯、香蕉騎士等，而話題也勾起在地人共鳴，紛紛洗版熱論。

從「高雄點 Kaohsiung.」的名單中可見，有移動城堡伯、仁武歌王、敞篷裸身伯、鼎中發哥、旗山熱褲男、舉牌王柳淑芳、水果阿嬤、高雄冠軍哥、草帽伯、香蕉騎士、新崛江熱褲伯、樹德指揮伯、前鎮爸、陳財佑、靜坐伯、中山勾射伯。

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▲水果阿嬤曾一人擊退上百飆仔。（圖／翻攝自爆廢公社）

其中，「鳳山水果阿嬤」和「陳財佑」知名度最響亮。堪稱高雄最兇都市傳說的主角水果阿嬤，多年來常在市場撿拾殘餘蔬果，再徒手榨成汁，最後裝成瓶兜售，甚至會趁紅燈之際，強迫推銷給騎士，還曾憑一己之力擊退上百飆車族，總之是令在地鄉親聞風喪膽的一號人物。

▲▼水果阿嬤會徒手榨汁，再拿到路上推銷。（圖／翻攝自爆廢公社）

另一位陳財佑則有「世紀之謎男孩」的稱號，許多高雄人都在路上看過「抓漏專家陳財佑」的廣告，其稚嫩模樣深深印在大家的腦海裡；但如今他已是位60多歲白髮阿伯了。

看到熟悉的名字，在地人立刻陷入恐怖回憶，紛紛表示「水果阿嬤，你在高雄市絕對看不到別的路口，紅燈時騎士不但沒人越線，還停在後面20公尺處」、「水果嬤真的走掉了，而且還走好幾年了」、「水果阿嬤連8+9遇到都會怕」、「鳳山阿嬤其實家境不錯，而且她不是真的瘋，你兇過她，她就會記住妳的車子，不會再靠近你」、「曾被強迫推銷過一次，那次真是讓我驚恐，也才知道為何大家都縮在幾百公尺外不前進」、「可惡！我有次就傻傻往前衝」、「看到外地人去停前面的紅綠燈，然後阿嬤走近時，心裡向勇者致敬」。

▲超多人看過陳財佑的照片。（圖／翻攝自臉書／陳財佑）

另外，網友們也笑回，「我沒遇過陳財佑，但是他的照片很多…高雄人都知道」、「敞篷阿伯換車了，是黃色Ford focus」、「最常遇到的應該就是佑佑」、「旗山熱褲男我遇過很多次，而且他還會一直注視你，熱褲還會換款式」、「仁武歌王現在都在大灣國中那邊唱」、「仁武歌王唱了幾10年也算熬出頭了，實至名歸」、「前鎮爸～住草衙這的童年回憶，人很好耶」、「樹德指揮伯，我都叫他嗶嗶先生，從小看到大」。

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