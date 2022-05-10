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又見殘破枯骨！美西乾涸大湖「才剛挖出40年桶屍」　警：還有更多

▲▼美國米德湖（Lake Mead）乾涸，40年桶屍重見天日。（圖／翻攝推特）

▲米德湖乾涸，讓40年桶屍重見天日。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／編譯

美國西部乾旱，讓科羅拉多河流域的米德湖（Lake Mead）逐漸乾涸，卻意外讓拉斯維加斯黑幫的都市傳說再次瘋傳，因為在近一周內，湖內乾涸地帶已經發現第2具腐爛遺體，當地員警史賓賽（Ray Spencer）甚至表示，「隨著水位下降，我們很可能找到更多人類遺骸。」

《美聯社》報導，4月底，民眾在米德湖划船時，在乾凅地帶發現生鏽鐵桶，打開後驚見疑似人骨的東西，馬上通報警方。根據死者衣著，死亡時間約為40多年前，也就是1970年代中旬至1980年代早期，其身上曾受槍傷，但確切死因、真實身份等細節仍在調查中。幾天後，當地媒體KLAS-TV工作人員在不遠處發現第2個鐵桶，但裡面是空的。

5月7日，一對姊妹划船經過一間渡假村的舊址，並在距離上述2鐵桶約9英里處（14.5公里）發現骨頭。協助拍照存證的熱心人士梅爾文（Lindsey Melvin）說，大家一開始以為是大角羊遺骸，未料靠近一看，卻發現那是人類下顎骨，還能清楚看見牙齒。

國家公園管理局接獲通報後，證實確實是人骨。拉斯維加斯警方9日表示，目前沒有證據顯示涉及謀殺，但若克拉克郡法醫判定死因可疑，就會展開謀殺案調查。

▲▼ 美國西部乾旱，讓科羅拉多河流域的米德湖（Lake Mead）逐漸乾涸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國西部乾旱，讓科羅拉多河流域的米德湖（Lake Mead）逐漸乾涸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國西部乾旱，讓科羅拉多河流域的米德湖（Lake Mead）逐漸乾涸。（圖／達志影像／美聯社）

▲米德湖是全美最大人造湖。（圖／達志影像／美聯社）

米德湖由知名的胡佛水壩（Hoover Dam）攔截科羅拉多河水而成，是全美最大水庫及人造湖，但由於氣候變遷因素，自從1983年以來，水位已經下降170英尺（約52公尺）。

拉斯維加斯前市長古德曼（Oscar Goodman）是一名律師，曾為多名黑幫知名人士辯護。他於9日表示，「我們還會在米德湖發現什麼，誰也說不準。這裡是個不錯的棄屍地點。」他拒絕透露還可能找到誰的遺骸，但稱以前很多客戶很有興趣從事「氣候控制」（climate control），這是黑道圈內人的行話，意指把遺體丟入水裡，保持水位高度。

儘管當地盛傳，黑幫將人殺害後，會把遺體塞入鐵桶，丟入湖裡棄屍，但不能排除溺水的可能性。而國家公園管局也指出，米德湖底可能還有很多水桶，但那是1930年代胡佛水壩施工期遺留的。

 

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