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藍議員檢舉林智堅論文抄襲「雷同度88%」　要求教育部調查

記者許敏溶／台北報導

新竹市長林智堅獲黨內提名，將代表民進黨參選2022桃園市長，但爆出論文抄襲疑雲，台北市議員鍾小平今（6日）到教育部檢舉林智堅抄襲，鍾小平指出，林智堅號稱「新竹花美男」，蔡英文總統揠苗助長讓他選桃園市長，但民進黨內部檢舉抄襲資料給國民黨，論文雷同度高達88%，顯示林智堅是沒有內涵，政治草包一個，呼籲「新竹小白臉、桃園快退選」。

▲鍾小平到教育部檢舉林智堅抄襲，批林是政治草包、沒內涵，呼籲林退選。（圖／記者許敏溶攝）

▲鍾小平到教育部檢舉林智堅抄襲，呼籲林退選。（圖／記者許敏溶攝）

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將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」；指導教授陳明通則現身澄清，表示當初是他徵得林智堅的同意，把林的資料給余正煌用，只是余正煌先畢業，他比較晚畢業罷了。

在林智堅爆出論文抄襲後，國民黨「撿到槍」後火力全開，今天鍾小平到教育部檢舉林智堅抄襲，鍾小平表示，受台北市議會黨團之命來檢舉，希望教育部來調查林智堅涉嫌抄襲論文的案子，而林智堅抄襲非常不可取。

鍾小平更透露，林智堅在擔任民進黨團總召柯建銘助理時，連法案都不會寫，竟然可以寫論文，查到論文雷同度高達88%，更痛心的是，自己是籃球選手，林智堅論文上竟然把「籃」球寫成「藍」球，對籃球界是很大污辱。

▲▼鍾小平到教育部檢舉林智堅抄襲，批林是政治草包、沒內涵，呼籲林退選。（圖／記者許敏溶攝）

▲鍾小平（右二）將檢舉林智堅抄襲資料交給教育部代表（圖右）。（圖／記者許敏溶攝）

鍾小平指出，林智堅是花美男，但蔡英文總統揠苗助長，從新竹將他拉去選六都之一的桃園市長，但因為能力不夠、適應不良，才會出這樣亂子，起手勢就是民進黨內部檢舉抄襲資料給國民黨，林雖號稱新竹花美男，長的不錯，但「金玉其外、敗絮其中」，沒有內涵，政治草包一個，呼籲「新竹小白臉、桃園快退選」。

林智堅昨召開記者會指出表示，他台大國發所的碩士論文與另名研究生余正煌的論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

林智堅澄清，他的論文題目「3人競選之中，槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014年選舉為例」，余正煌的則是「2014年新竹市選舉研究，林智堅勝選的政治社會基礎」。他的論文著墨在台灣選舉出現的「三腳督現象」，探討無法勝選、卻能夠左右選情的槓桿者，以及三腳督現象的成因與選民特質；余的則是探討林智堅勝選因素。他強調：「2014年我普遍不被看好，勝選後台大國發所老師、學弟妹選情變化覺得值得探討研究，余先生向我借資料完成論文，實際上我才是原創者。」

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關鍵字：

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