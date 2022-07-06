英國強生內閣失去2「關鍵大臣」　恐成副黨鞭摸男事件後最後一擊

▲英國首相強生（Boris Johnson）一次失去了2名關鍵大臣。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生內閣在5日失去2名關鍵大臣，分別是財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與衛生大臣賈維德（Sajid Javid）宣布請辭，由於強生正在為副黨鞭「摸男事件」掀起的政治風暴致歉，但這極有可能是首相職位的最後一擊。

根據《路透社》報導，請辭的2名大臣，在幾個月前首相官邸違反防疫規定的風暴中，都選擇力挺強生，其中蘇納克曾私下與總理就支出問題發生衝突，「對我來說，在世界正遭受大流行病、烏克蘭戰爭和其他嚴重挑戰的經濟後果之際辭去大臣一職，是我做出的一個重要決定，並非出於輕率」

▲英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）



蘇納克強調，「然而，公眾正確地期望政府能夠正確、稱職和認真地運作。我承認這可能是我最後的部長級工作，但我相信這些標準值得為之奮鬥，這就是我辭職的原因」。

▲英國衛生部長賈維德（Sajid Javid） 。（圖／路透）



賈維德在給強生的信中說，許多議員和民眾對強生為國家利益執政的能力失去了信心，「然而，我很遺憾地說，我很清楚這種情況在你的領導下不會改變——因此你也失去了我的信心」。

負責黨紀的副黨鞭平徹（Christopher Pincher）因為日前在酒後，觸摸2名男性的身體，被指控性騷擾，甚至事後還有數名保守黨議員向黨鞭辦事處投訴平徹的行為。

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