英客機收到炸彈威脅！西班牙F-18戰機升空伴飛　真相曝光慘了

▲西班牙F-18戰機升空伴飛。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國易捷航空(Easyjet)一架客機3日從倫敦飛往西班牙途中,收到「機上有爆裂物」的威脅,西班牙軍方立刻派出F-18戰機升空伴飛,機上乘客也紛紛拍下戰機在窗邊飛行的罕見畫面。英國警方經調查發現,發出假炸彈威脅的是機上一名18歲青少年,現在他已經被帶往警局,可能須面臨戰機升空費用的鉅額賠償。

EasyJet flight from London to Menorca gets escorted by fighter jet after British passenger's bomb hoaxhttps://t.co/nBvPtgEhMX pic.twitter.com/jKS6AHDY1Z