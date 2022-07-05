英客機收到炸彈威脅！西班牙F-18戰機升空伴飛　真相曝光慘了

▲西班牙F-18戰機升空伴飛。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國易捷航空（Easyjet）一架客機3日從倫敦飛往西班牙途中，收到「機上有爆裂物」的威脅，西班牙軍方立刻派出F-18戰機升空伴飛，機上乘客也紛紛拍下戰機在窗邊飛行的罕見畫面。英國警方經調查發現，發出假炸彈威脅的是機上一名18歲青少年，現在他已經被帶往警局，可能須面臨戰機升空費用的鉅額賠償。

EasyJet flight from London to Menorca gets escorted by fighter jet after British passenger's bomb hoaxhttps://t.co/nBvPtgEhMX pic.twitter.com/jKS6AHDY1Z — BBC News (UK) (@BBCNews) July 4, 2022

根據《路透社》報導，易捷航空一架客機3日從倫敦飛往西班牙渡假小島梅諾卡島（Menorca）途中，發現有人在社群網站上發文表示，機上有疑似爆裂物，西班牙國民警衛隊不敢大意，隨即下令F-18戰機升空伴飛。從網路上曝光的影片可以看到，F-18戰機距離客機相當近，且不斷擺動著機身，不知情的乘客大聲說著，「它到底為何要這樣？」

班機最後晚了半個多小時降落，而每個乘客都必須接受偵查犬、警察與防爆專家檢查後，才可以離開飛機，其他原定從梅諾卡島起飛的航班也因此延誤或取消。

最後英國警方調查發現，該篇貼文是機上一名18歲英國少年惡作劇發出，現在他和其他5名朋友都已經遭警方逮捕問話。若是少年罪名成立，可能須面臨包含戰機升空、航班延誤與調查等鉅額賠償費用。