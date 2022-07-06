他每天狂吞20顆維生素D！超標80倍釀腎損傷　又拉又吐以為罹癌

▲男子每天自行服用20顆維生素D，超過建議量的80倍導致腎損傷。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名中年男子突然在3個月內狂瘦12公斤，還出現腹瀉、嘔吐、抽筋和耳鳴等症狀，起初以為是罹患癌症，結果醫生檢查後才發現，他每天自行服用20顆維生素D，超過建議量的80倍，才會讓體內鈣含量超標，造成急性腎損傷。

根據《商業內幕》報導，英國一名中年男子在私人營養師的建議之下，每天服用20顆維生素D，還有包含維他命B2、B9、C與益生菌等其他19種營養品，結果一個月後開始出現腹痛、嘔吐、腿部抽筋、口乾舌燥、耳鳴和腹瀉等症狀，而他停用補充品後症狀依然沒有緩解。

當時他懷疑是罹患癌症，結果到醫院接受電腦斷層掃描（CT）和磁振造影（MRI）檢查後，排除了癌症或細菌感染的可能。醫生接著詢問後才發現，他先前每天服用20顆維生素D，導致體內鈣量含量超標，造成急性腎損傷。

醫生指出，成年人每日維生素D的攝取量不應超過600毫克，而這名男子每天服用20顆，相當於每日服用5萬毫克，超過建議量80倍。雖然維生素D是人體骨骼健康的基礎，但可從曬太陽或食用魚類、菇類等日常中補充，若攝取過量就會導致身體器官中毒。

維生素D攝取過量會讓體內鈣含量過高，進而引發嗜睡、昏迷等神經系統症狀，也會讓腎臟難以負荷。該名男子後來住院8天，透過靜脈點滴注射來降低體內的鈣含量，而他出院兩個月後回診發現，雖然體內鈣含量已恢復正常標準，但維生素D的含量依舊很高。

醫生表示，任何額外的營養品都必須在專業藥師或醫師指示下服用，不可以任意組合或超過建議攝取量，「只要不攝取『不安全劑量』或『不安全組合』，這些保健品就都是安全的。」