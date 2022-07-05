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竊取160女私密照被捕　狼醫「色情成癮」11個月造訪A片網站2萬次

▲▼醫師,男醫生,愛情,愛慕,醫療。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲男醫師自稱有色情成癮症，多年來偷拍十多名女性使用浴室的畫面。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者張寧倢／編譯

英國諾里奇（Norwich）一名33歲醫師在電動牙刷中裝設微型針孔攝影機，偷拍十多名女性洗澡與性愛的影片，還盜用超過160人的iCloud帳號竊取照片文件，受害者幾乎都是女性。證據指出，這名狼醫光是2020年1月到11月間，訪問色情網站的次數就超過19400次，而他也自稱有色情成癮的問題。

根據《每日郵報》報導，33歲的醫師戈達尼亞（Vinesh Godhania）2020年11月被捕，當時網路犯罪調查官發現他長年付費使用一個數據泄露搜尋引擎，入侵受害者的iCloud雲端帳戶，竊取私密影像後，再透過網路上交易散布。警方搜索後發現他的電腦存有23名同事被盜用的資料夾和160名其他受害者遭竊的資料，所有受害人都是成年人且幾乎都是女性。

不僅如此，戈達尼亞還將針孔攝影機藏在電動牙刷內，在他住過的所有房子浴室、廁所裡進行偷拍，包含室友、訪客等17名女性洗澡、如廁，甚至性愛的畫面，另有一名病患在醫院被偷拍。檢方表示，上述所有罪行從2012年持續至2020年，從他還只是一名醫科生開始，並先後於多家醫院任職，持續到2018年離職以後，8年間犯罪涉及2000名潛在的受害者。

▲▼英國33歲醫師戈達尼亞（Vinesh Godhania）在電動牙刷中裝設針孔相機，偷拍十多名女性洗澡、做愛畫面。（圖／英國警方資料照）

▲戈達尼亞8年來不斷犯下偷拍、盜取帳戶私人檔案等罪行。（圖／英國警方資料照）

有證據顯示，戈達尼亞光是在2020年1至11月的11個月裡，訪問色情與性方面露骨的網站次數就超過19400次。他向法官與緩刑服務機構致函稱，自己16歲開始就有色情成癮問題，從20多年前就有強迫性觀看色情內容的習慣，但沒有試圖尋求幫助。

不過，這些說法不足以免除刑責，法庭最終判處他2年8個月的有期徒刑，下達性傷害預防令，並在10年之內被登記為性犯罪者。隨後，他的醫師執照也被撤銷，從機構中除名。

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