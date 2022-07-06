香蕉接借貸電話用1招擊退　女專員「突秀Beatbox」過程超爆笑

實習記者楊欣倫 / 綜合報導

很多人都有收到過借貸相關的訊息或是電話，身兼節目主持人、Youtuber的藝人「香蕉」也不例外，日前他就拍片分享各種接到借貸電話的反應。影片中，就有一位女專員在電話詢問的過程中，大方展現一段口技，讓香蕉聽到後超驚奇。

香蕉日前拍影片透露，他時常接到借貸公司打來的電話，因此他便決定將過程錄下來。香蕉故意向女專員表示自己需要資金開設Beatbox口技班，隨後便表演了一段口技，沒想到對方可能是因為業績壓力，一句「我也會！」讓他感到超驚訝。

女專員而後又把話題拉回資金借貸上，結果香蕉仍不死心想聽聽看她的程度，所以她只好現場表演了一段「口技」，表示也想要學習，「一堂課多少？」似乎是想把話題拉回來。而香蕉則告訴女專員，他能讓對方在電話中就學會口技。

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▲藝人香蕉出奇招逼退借貸電話女專員。（圖 / 翻攝自Facebook / 香蕉 王俊傑）

女專員可能看到話題又快跑偏，才意識到聊不下去了，馬上說自己先詢問公司再回香蕉電話。香蕉也幽默回應，「如果公司對我這個人沒有興趣，那我也看破了。」

此外，香蕉還分享了另一個「睡眠中心郭小姐」打來的電話。郭小姐說想簡單了解香蕉的睡眠狀況，是否有淺眠或不好入睡的情形？聞言，香蕉反問對方為何致電關心？想不到郭小姐便開始推銷睡眠家電。

香蕉當下表明最近比較不買東西，但可以幫忙宣傳，隨後便要唱一首老歌給郭小姐聽，結果對方自知沒戲，便急忙掛斷電話。香蕉在影片最後也提醒大家，如果接到來路不明的電話，可以撥打反詐騙專線165，「如果有把握是真的，也請確認」。