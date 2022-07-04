魷魚乾「戴眼鏡捧書」下秒瞬間坐起　550萬網友全看呆

實習記者林郁婷／綜合報導

魷魚乾竟然會讀書？日本網紅「AruFa」腦洞大開，不僅為魷魚乾配上眼睛，還在中間放上一本小書，再藉由火烤讓魷魚乾捲曲，變成像是魷魚乾正在埋頭苦讀的樣子，這段逗趣的影片在網路上爆紅，7天內創下550萬點閱率。

日本搞怪網紅「AruFa」經常在推特分享各種自創的無厘頭影片，上個月又推出新作品，並寫下「日本的魷魚乾受熱時會蜷縮起來，所以如果你在爐子上烤魷魚乾的時候，剛好有一本書放在上面，那它就會用很優雅的姿勢開始閱讀」。

▲魷魚乾正在認真讀書。（圖／翻攝自推特／@ARuFa_FARu）



從影片中可見，AruFa事先準備了魷魚乾、紙做的眼鏡和書本，將眼鏡和書都放上魷魚乾後，接著再放到烤爐上烤，沒多久魷魚乾就自己捲起來，甚至還一瞬間坐直，像極了偷懶後認真讀書的學生。

網友笑稱作者的想像力真的很豐富，「到底都嗑了什麼，才能想到這麼ㄎ一ㄤ的東西」、「邊讀書邊仰臥起坐，魷魚乾都這麼努力了，人類還不多學著點」、「書卷獎應該頒給魷魚乾」、「真的是燃燒生命在用功念書」。