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雙主菜便當「不是罪過」　鄭運鵬譏民眾黨：假道學經不起自己的檢驗

▲▼柯文哲出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前到屏東參加民眾黨造勢活動，網紅「四叉貓」指出當天中午發雙主菜便當，批評柯文哲如今成為自己3年前最討厭的人。民進黨立委鄭運鵬4日也透過臉書發文表示，假道學的人通常經不起自己檢驗。

柯文哲日前出席民眾黨屏東造勢活動，四叉貓3日在臉書發文表示，活動當天中午有發便當，並貼出有著一隻雞腿與蒲燒鯛魚的雙主菜便當，還翻出柯文哲2019年貼文，當時柯文哲表示「誰說選舉只有悲情音樂、雙主菜便當跟喊凍蒜？」

四叉貓說，3年過去，柯文哲造勢活動終於開始送雙主菜便當，旁邊也有人全程拿大聲公、幫忙喊柯總統好，「所謂的柯文哲新政治阿⋯就是把他變成3年前他最討厭的那個樣子」。

對此，柯文哲透過臉書發文回應，這次民眾黨屏東縣黨部因新冠肺炎疫情關係，不宜圍桌聚餐，故只發便當，直言側翼光速PO出便當文攻擊民眾黨，還將鄉親的背影照加上文字，扣上賄選帽子。民眾黨則批評，政府關注在野黨的便當菜色，卻無視民眾為生計發愁已面有菜色，何其荒謬。

鄭運鵬認為，雙主菜便當不是什麼罪過，大部分國人看過就笑笑，了不起是「互相漏氣求進步」，但民眾黨硬扯什麼台灣經濟不好，國人面有菜色，令他不禁好奇，既說台灣經濟不好，民眾黨為何吃特別好？

鄭運鵬表示，台灣有些人喜歡貶低自己扣別人帽子是權貴，換句話說，就是見不得別人好，等到自己哪天來到相同的位置，當然會面對自己過去的刻薄言語。他提及，當初又不是國民黨榮譽主席連戰20年前500元便當，也不知道有什麼好質疑，何必現在再來見笑轉受氣（指惱羞成怒）？

鄭運鵬指出，「假道學的人通常經不起自己檢驗」，還暗酸「師父傳教，要傳正道」。

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