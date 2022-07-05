四叉貓再槓柯文哲！民眾黨餐費明細曝光　網驚：比辦桌還豐盛

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）



記者皮心瑀／台北報導

網紅四叉貓劉宇日前在臉書發文討論民眾黨活動便當菜色引發關注，身兼黨主席的台北市長柯文哲也透過粉專回應「不管是一個便當、幾道主菜，財務都要公開透明」，卻引爆劉宇怒火，稱「領北市府預算的小編團隊來攻擊我這個平民老百姓」，並公佈民眾黨餐費明細，光上次大動員就花了11萬1223元，有網友一看菜色，直呼吃真好。

針對雙主菜便當一事，柯文哲在粉專指出，台灣民眾黨是一個小黨，在兩大黨的夾縫中求生存，相當不容易。政黨在地方舉辦活動，遇到吃飯時間，多半會準備炒米粉、炒麵。這次民眾黨屏東縣黨部因疫情關係，不宜圍桌聚餐，只發便當，部分費用還來自支持者贊助。但是便當還沒吃，側翼已經光速PO出便當文攻擊民眾黨，評比菜色。還把鄉親的背影照加上文字，扣上賄選帽子。

柯文哲說，現場的民眾，沒有一個是遊覽車載來的，這跟樁腳動員、開遊覽車載到造勢場地，送禮品、喊凍蒜、吃便當，再來個免費郊遊的，不能相提並論，「當然我也會自我檢討，要求所有地方黨部、幹部必須有所警惕。不管是一個便當、幾道主菜，財務都要公開透明，經得起檢驗。」

劉宇看完後表示，柯文哲這個粉專是北市府拿預算養小編團隊在經營的，粉專貼文平常提到民眾黨就算了，反正黨政不分也不是第一次，但是領北市府預算的小編團隊卻反來攻擊他，「柯文哲你會不會太過份了點？」決定完整公開透明民眾黨上次的餐費。

▼▼▼劉宇曝光民眾黨餐費明細▼▼▼

郭＊益：2100元

南＊魯肉飯：3000元

馥＊排骨飯：2700元

慈＊素食園：700元

欣＊燒肉飯：4100元

順＊蛋糕店：4000元

麗＊飯飯企業社：2500元

肉＊烤肉飯：3200元

趣＊炸物：3200元

揚＊自助餐店：3500元

一＊彌月油飯：25000元

鄭＊雞飽餐廳：10000元

狂＊堂烤肉飯餐館：5000元

合＊烤肉飯：5000元

廣＊素食：5000元

雞＊王盒餐專門店：5000元

唯＊香企業社：4900元

馥＊排骨飯：1350元

CO＊CO乾貨食品：4815元

水＊茶弄：1350元

芸＊雪餐飲店：8408元

好＊壽司店：6400元

總計：11萬1223元

劉宇還預告，自己有民眾黨各場動員造勢的消費，民眾黨會計部查一下帳就知道資料是真是假，「我就問一句！柯文哲敢不敢再說一次『台灣民眾黨辦活動沒有遊覽車』？先提醒，下篇我可不會再幫旅行社廠商打馬賽克喔，」