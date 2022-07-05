德州貨櫃車悶死53人　她聽朋友1句勸活命！曝車內哭喊「煉獄情景」

▲德州聖安東尼奧上周一輛棄置路邊的貨櫃車驚見大量遺體，共計53人被活活熱死。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）6月27日發生53名非法移民頂著39.4°C炎熱氣溫，被悶死在貨櫃車裡的悲劇。一名20歲的瓜地馬拉女子原本也可能命喪車內，沒想到，朋友讓她「待在靠近後車門位置」的一個簡單建議，救了她一命。她回想當時情景稱，很多人哭喊著停車、開門，因為已經熱到無法呼吸。

20歲的卡多納托瑪斯（Yenifer Yulisa Cardona Tomas）4日在病床上接受美聯社電話採訪時表示，事發當天非常炎熱，她從德州邊境一處倉庫爬上了貨櫃車，販運移民者沒收了他們的手機，還在車廂地板上灑了雞湯粉，以躲避通關檢查站的值勤犬，當時她就和幾十個人擠在悶熱的貨櫃之中，粉末刺痛了她的皮膚。

卡多納托瑪斯想起朋友曾建議，要待在靠近門口的地方，這樣會比較涼快一些。她將此事告訴同行的另一人，最終兩人都幸運地活了下來。不過，隨著卡車繼續開，有更多移民上車，大家開始聚集在車門，她不知道過了多久，有些人開始叫喊，有人哭了起來，「很多女人都喊著停車、開門，因為實在太熱了，說她們無法呼吸。」

▲德州貨櫃車53死案件，造成部分移民家屬擔心家人是否也踏上了死亡之旅。（圖／路透）

卡多納托瑪斯表示，司機或前座的其他人喊聲，回應他們就快到了，剩下20分鐘、6分鐘之類的，人們要水來喝，「有些人喝完了，有人帶了一些。」她說，卡車偶爾會停下來，但在她失去意識之前，卡車都開得很慢，再醒來時她人已在醫院，插管後她難以開口說話。

卡多納托瑪斯透露，當天貨櫃車的目的地是休士頓，但她最終要去的是北卡州，出發前父親花了4000美元（約新台幣11.9萬元）請人口販運者帶她去美國，但這還不到總費用的一半，她5月30日離開瓜地馬拉，再搭汽車、巴士，最後輾轉來到德州，進了那輛貨櫃車。父親表示不知道女兒會搭車，因為她總是告訴家人要用步行的，似乎是在最後一刻才被安排上車。

直到女兒出事當天的上午，父親都還和她保持聯繫，最後一則訊息是在德州時間11時28分傳來的，她說「我們1小時後出發。」但直到深夜，卡多納托瑪斯的家人才得知貨櫃車命案，又過了2天才終於透過在美國的家人得知女兒還活著，並已住院治療。父親說，「我們都哭了，我甚至再想應該在哪裡辦喪事，把她葬在哪，她能活著是個奇蹟。」

►德州貨櫃車奪53命 黑心司機一臉詭異燦笑！爆「吸食冰毒」正在嗨



►德州火烤貨櫃車53死 駕駛「裝成偷渡客」假送醫！入境時還笑呵呵

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》