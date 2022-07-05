南韓新冠疫情反撲！單日確診新增近2萬人　BA.5恐成優勢病毒株

▲南韓新冠疫情近一周有升溫趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情原本已漸趨平穩，單日新增確診數降至1萬人以下，不過如今隨著Omicron新變種BA.5的感染比重增加，南韓今（5）日上午便通報1萬8147例，為繼5月26日創下1萬8805例，時隔40天的最高紀錄。防疫專家分析，BA.5未來很有可能成為南韓新冠疫情的優勢病毒。

根據韓媒《News1》，南韓新冠疫情近來呈現升溫趨勢，兩周前的6月21日只通報新增9303例、一周前的6月28日則通報新增9894例，今（5）日與前兩周相比足足增加了8000多例，過去一周的新增確診者共為5萬9000人，時隔15周首度呈現回升趨勢，顯示疫情再度進入流行的機率變得更高。

南韓防疫當局以專家的預測為基礎，預估此次疫情一旦進入流行期，單日新增確診數最多恐怕將達到15至20萬例。

南韓防疫當局分析近來疫情反撲的原因，指出很有可能是因為免疫力降低、Omicron新變種BA.5感染比重增加、進入休假期間（南韓上班族有暑假）、休假期間造成人潮車潮流動、密閉空間開冷氣加劇病毒傳播等，尤其BA.5與先前的變種株相比，具有更強大的免疫逃避特性、且傳播速度更快，因此未來可能會成為南韓境內的優勢病毒株。

至於南韓是否會因單日確診者增加而再度進入流行高峰？對此疾病管理廳中央防疫對策本部狀況總括團長任淑英（임숙영，音譯）表示，「自從疫情呈現升溫趨勢後，究竟新增確診數的增加速度會有多快，疫情升溫規模其實充滿不確定性，就連專家之間也出現正反兩派的意見，目前還需要持續觀察疫情演變。」

報導指出，從6月第5周Omicron病毒株細部檢驗分析結果來看，BA.2.3感染比率占39.5%、BA.2占24.2%、BA.5占24.1%，其他變種株感染比率雖呈現下降或相似水準，但BA.5在南韓國內的感染比重已經從前一周的7.5%成長至24.1%，中間差了足足3倍。

另外，隨著新冠疫情升溫，南韓防疫當局正研擬是否將第4次疫苗接種對象擴大至60歲以上高齡族群。

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