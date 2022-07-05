乾旱導致辣椒短缺！　北美超夯「紅公雞辣椒醬」暫停生產

▲匯豐食品最熱門的產品「紅公雞辣椒醬」因原物料短缺停產。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張方瑀／綜合報導

受到極端氣候影響，墨西哥飽受乾旱熱浪所苦，許多食品的原物料歉收，也導致北美熱銷的「紅公雞辣椒醬」供貨不足，業者宣布9月前都不會接新訂單。

根據CNN報導，匯豐食品（Huy Fong Foods）是亞洲市場最大的辣椒生產商之一，其在北美最熱門的產品就是被稱為「紅公雞辣椒醬」的是拉差（Sriracha）辣椒醬。不過，自新冠肺炎疫情爆發以來，辣椒就持續處於短缺的狀態，加上辣椒產地墨西哥正遭逢嚴重乾旱，讓辣椒的品質和產量大幅下降，因此匯豐食品在4月份給客戶的信中指出，「情況超出了我們的控制範圍。」

匯豐食品表示，他們將不會接受任何9月以前的新訂單，受影響的產品包含拉差蒜蓉辣椒醬 （Chili Garlic）、是拉差紅油辣醬 （Hot Chili Sauce）與印尼辣醬（Sambal Oelek） 等。匯豐食品也提到，雖然預估秋季可以恢復正常供貨，但仍無法保證，「我們建議經銷商不要向客戶承諾任何產品，除非你有充足的庫存。」

Y’all were not playin about this Sriracha shortage. — Anthony Amon (@anthony_amon) July 3, 2022

停產消息一出後，除了超市陸續貼出暫停販售的公告外，也讓許多慣用Sriracha辣椒醬調味的餐廳叫苦連天，就有一間位於肯塔基州的餐廳向顧客表示，「在經銷商恢復正常供貨以前，我們無法再提供額外的免費辣椒醬。」

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