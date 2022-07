乾旱導致辣椒短缺！　北美超夯「紅公雞辣椒醬」暫停生產

▲匯豐食品最熱門的產品「紅公雞辣椒醬」因原物料短缺停產。(圖/達志影像/美聯社,下同)



記者張方瑀/綜合報導

受到極端氣候影響,墨西哥飽受乾旱熱浪所苦,許多食品的原物料歉收,也導致北美熱銷的「紅公雞辣椒醬」供貨不足,業者宣布9月前都不會接新訂單。

根據CNN報導,匯豐食品(Huy Fong Foods)是亞洲市場最大的辣椒生產商之一,其在北美最熱門的產品就是被稱為「紅公雞辣椒醬」的是拉差(Sriracha)辣椒醬。不過,自新冠肺炎疫情爆發以來,辣椒就持續處於短缺的狀態,加上辣椒產地墨西哥正遭逢嚴重乾旱,讓辣椒的品質和產量大幅下降,因此匯豐食品在4月份給客戶的信中指出,「情況超出了我們的控制範圍。」

匯豐食品表示,他們將不會接受任何9月以前的新訂單,受影響的產品包含拉差蒜蓉辣椒醬 (Chili Garlic)、是拉差紅油辣醬 (Hot Chili Sauce)與印尼辣醬(Sambal Oelek) 等。匯豐食品也提到,雖然預估秋季可以恢復正常供貨,但仍無法保證,「我們建議經銷商不要向客戶承諾任何產品,除非你有充足的庫存。」

