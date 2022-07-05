「牛屍堆積」畫面瘋傳！堪薩斯州40度熱浪烘烤　2千頭牛活活熱死

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱浪襲捲美國堪薩斯州，高溫達40度的極端天氣加上濕度飆升、風速下降，已經導致至少2000頭牛死亡，好幾排牛屍堆積在牧場外的恐怖畫面在社群媒體上瘋傳。專家警告，氣候變遷導致極端天氣現象愈發頻繁，對糧食安全構成威脅。

堪薩斯州為美國第三大畜牧州，但6月中旬氣溫急劇上升，超過華氏100度（約攝氏37.8度），西南部全美最大養牛郡哈斯克爾（Haskell）更是遭遇最嚴重高溫，6月9日氣溫華氏79.9度（約攝氏26.6度），2天後就飆升至101.1度（約攝氏38.4度），接下來3天內最高溫一度來到104度（攝氏40度）。

▲ 堪薩斯州數千頭牛被活活烤死。（圖／翻攝自Reddit）

社群媒體上瘋傳的影片可見，堪薩斯州一處牧場外整齊排放大量被活活熱死的牛隻，長達50秒的畫面中牛屍不見盡頭，每頭都四腳朝天，一動也不動，震驚眾多網友。堪州衛生與環境部證實，截至6月16日已有2000頭牛死於高溫。但這項數字僅反映請求當局協助處理屍體的牧場損失，代表實際數字可能更高。

高溫及弱風速、高濕度令牛隻難以承受，堪州牲畜協會發言人哈金斯（Scarlett Hagins）說明，牛隻無法適應突如其來的天氣變化，出現熱應力（heat stress）問題，而每頭牛市場價值達2000美元，「任何形式的動物損失對生產者、養牛人家和牧場主人來說都很慘重，沒有人樂見這種損失。」

共和黨議員格林（Marjorie Taylor Greene）6月29日在推特發文質疑，「為何會有數千頭牛在熱浪中死亡？通常只有老弱病殘者會在壓迫的環境下死去，而不是牛群。糧食安全就是國家安全。」

賓夕法尼亞州州立大學地球系統科學中心主任曼恩（Michael Mann）也向《新聞周刊》警告，氣候變遷已經導致高溫、乾旱、野火等極端天氣更加頻繁，直接影響包括破壞作物、威脅牲畜，間接影響則有供應鏈及糧食分配系統中斷，已經威脅糧食安全。

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