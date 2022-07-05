17歲少女對得來速店員潑水　下秒遭「連轟2槍」慘死麥當勞

▲ 富蘭克林在麥當勞外遭埃雷迪亞殺害。（圖／翻攝自Facebook、Chicago Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國芝加哥發生一起悲劇，一名17歲少女疑似與麥當勞店員發生糾紛，在門市外透過得來速窗口向對方潑水，這時一名騎車經過的19歲男子竟突從少女背後連開2槍，少女緊急送醫後仍傷重不治。

根據《每日郵報》，17歲少女富蘭克林（Tierra Franklin）1日在伊利諾州芝加哥一家麥當勞門市外，遭騎車經過的19歲男嫌埃雷迪亞（Anthony Heredia）連開2槍射殺，疑似是因富蘭克林朝麥當勞店員潑水。埃雷迪亞宣稱，他是在友人要求之下到場，但目前尚不清楚這名友人的身份及富蘭克林潑水的原因。

檢方3日在埃雷迪亞的保釋聽證會上說明，富蘭克林在一場糾紛中，透過得來速窗口向一名麥當勞員工潑水，而埃雷迪亞犯案後，監視器畫面顯示他在現場撿起一個彈殼。他後來在家中被捕，口袋中搜出彈殼。

埃雷迪亞接受調查時宣稱，他1日在友人要求下抵達現場時，友人跟他說「一切都好」，他便在停車場等待，這時卻看見富蘭克林在得來速窗口外向店員潑了一杯水，馬上掏槍將她殺害。

富蘭克林的家屬悲痛表示，她即將邁入高中最後一年，父親12年前遭人槍殺，母親今年4月死於癌症，夢想成為律師。目前尚不清楚她與埃雷迪亞的關係，埃雷迪亞3日也在法庭上向受害者家屬道歉，但仍被判監禁，不得保釋。

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