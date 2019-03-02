小鋼砲議員偷情風波…美艷助理家屬1668字提2疑點　「我們真的累了」

▲李建昇與其助理之間的事情至今仍羅生門。（圖／翻攝Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨「小鋼砲」縣議員李建昇，遭爆外遇小17歲的美艷助理13年，助理於2018年底傳出燒炭輕生，搶救後智商只剩59，目前仍在精神病房。事件曝光後，李建昇服務處發言人、李建昇哥哥李建中代說明，強調2人皆為單身狀態，雙方為正常男女交往關係，並表示若助理家屬對外發布不實消息，將不排除提出告訴。但助理家屬卻在臉書私密社團爆料公社提出2疑點，希望李建昇議員能夠說明。

針對李建昇的桃色風波，李的胞兄李建中2月26日於服務處表示，李建昇與曾任服務處助理的江姓女子是認識多年的好友，且雙方目前皆為單身狀態，兩人的交往關係與一般男女無異，針對外傳雙方長達13年的外遇關係，他則不認同此說法。

▲議員李建昇。（圖／翻攝Facebook）

至於江女輕生的原因，李建中表示，據李建昇說法，江女過去就有憂鬱傾向，曾多次揚言輕生，希望李建昇答應其請求，但由於李建昇上有老母，下有3個孩子需撫養，自認沒有能力再多照顧一名有憂鬱、輕生傾向的人，因此無法給予江女任何承諾。

除此之外，江女親友曾對外表示，事發後李建昇將住處的保險箱密碼更改，裡面的存摺、金飾、文件等皆被取走。李建中回應，江女的財務狀況李建昇並不清楚。另外，報載李建昇曾以江女名字購入一棟4層樓透天厝，他則批「這個報導是不實在的」，他再度強調，李建昇無法干預、也不了解江女的財務問題。

▲李建昇助理江女。（圖／翻攝Facebook）

江女燒炭尋短後，李建中坦言，「李建昇感到非常的難受」，曾多次前往病房探視，但皆遭到對方家屬拒絕，讓李建昇難以接受，表示將持續關心江女的健康，並協助家屬後續處理，也呼籲江女家屬靜待其康復後，再進一步釐清雙方財務狀況，切勿將此事件對外渲染，若持續對外發布不實消息，李建昇服務處將不排除提告，並保留法律追訴權。

▲▼江女在爆料公社發文提出2疑問。（圖／翻攝爆料公社網站）

江女家屬在臉書私密社團《爆料公社》寫下1668字提出2疑問，首先是男方在事發當下第一時間拿走當事人手機，家屬想知道輕生理由卻以「手機是阿姨的隱私」拒絕，男方則說「我們感情很好啊！她為什麼會輕生？」但家屬反問「如果只是這樣，手機為什麼不敢給我們看？」

江女家屬文中提到，男方跟家屬要阿姨的包包，一共要了2次但他們都沒給，第三次男方直接表明要「江女家裡鑰匙及身分證」，這點也讓家屬不懂「到底要身份證要幹什麼？」

家屬強調「沒有目的」只想保護家人，但「我們家屬真的很累了...」最後也針對江女的行為向社會大眾道歉。

該文原本在臉書私密社團爆料公社中發出，但隨後又刪文。爆料公社網站則截圖全文轉載，以下為江女家屬發佈全文：

對於昨天的李先生與13年的第三者輕生報導，家屬細節上說明⋯⋯



我阿姨雖然是第三者，我們沒有要他ㄧ定要對我阿姨負責任！只是他許多小動作是讓人存疑質疑的……

我們只是要個公道，大家卻指向我阿姨第三者該死！想請問男人沒有承諾，ㄧ個女人會笨的跟13年，請問誰做的到？到現在我們家屬還不知道她燒炭輕生的原因為何（是為了名份，還是有其它原因？）



我們沒辦法知道，因為當事人的手機，在第一時間被男方拿走。我們家屬想知道她輕生的理由，他卻說手機是阿姨的隱私，不給我們…我們家屬連知道她輕生的權力都沒有。



他只會跟我們說【我們感情很好阿！她為什麼會輕生？】



如果只是這樣，手機為什麼不敢給我們看？（疑問1）

過了幾天，男方跟我們家屬要阿姨的包包。我們不懂，ㄧ個在加護病房急救的人，需要包包嗎？所以我們沒給他，一共要了2次，我們都沒給。



那時後的阿姨，危險期都還沒過，誰在想包包？只有他在擔心包包？



第三次他忍不住了，在加護病房外跟我們要『我阿姨家裡鑰駛和阿姨身份證』，我們家屬生氣了，跟他吵架！到底要身份證要幹什麼？我們不懂？（疑問2）



結果對方打電話給我阿姨的兒子說【你們2個姐姐是壞人，要你阿姨的錢！】



請問大家都在忙著能不能救活她，只有他在想這些，到底誰有問題？



但對方都不知道阿姨兒子跟我們說了這些，所以他又繼續在演……隔天跟我們說他情緒管理不好，不好意思！我們想想就算了，後面大家在也沒講到證件的事（想問大家如果是你們，你們會如何想？會不會開始懷疑對方的動機）



所以那時後，我們打從心裡不相信男方⋯



直到去彰基，阿姨不知道是不是傷到腦，開始精神有點問題。



那天阿姨假裝要咬他一下，他嚇死了！跟我們說阿姨精神狀況有問題，要找醫生，之後就避不見面，叫我們騙我阿姨說【他出國了】，還有跟阿姨兒子說【這輩子不會在跟他媽相見，如果女方來找他，他要報警！】只因為他覺的她精神病很可怕！



他覺得可怕，我們家屬24小時待在阿姨身邊被阿姨打時呢？



男方不來看她，我阿姨發狂似的想去找他。我們阻止了她，就只有被打的份，她ㄧ邊瘋ㄧ邊說【我們為了她的錢照顧她的！】請問以她那時後的智商怎會說這些話？是否有人教她，導至我們家屬顧在她身邊非常難顧？！



她恨我們，只相信她男友、愛她男友。男方說我們不讓他探視我阿姨，請問我們每天在醫院24小時，你在哪？後面你要看，我們希望有家屬陪同，困難嗎？我們怎知道你對她說了些什麼，導至於她不相信我們？我們顧的人會很累，哪裏錯了？

我們家屬沒有要逼他們結婚，要他負責任。只是你要嘛東西給我們（我阿姨的東西、地契、存摺、等等⋯）我們好安排我阿姨後面的日子、付醫藥費等等；要嘛你對我阿姨負責任到底（證件我給你）很簡單⋯⋯



醫藥費他想付就付，不想付他就不付，要我們家屬怎麼辦？



所以那天我們才錄影的。風向叫對方娶她，因為我阿姨還在幻想著男方說的【會照顧她ㄧ輩子】⋯深信不疑！



很多人問我們的目地是什麼？我們哪有什麼目的，不過是保護家人的方式，錯了嗎？我們給了他很多次機會了，也拖到現才報新聞。很多問，當初為什麼我們不報警？我們知道他是議員，又跟我阿姨在一起那麽久，我們並不想毀了他，必竟阿姨輕生，是她自己笨，能怪誰⋯



早知道他是這種人，當初我們就不該心軟沒報警，就不會有現在這些問題⋯⋯



讓現在社會的與論，導向我阿姨第三者該死！用社會版面來博取同情，男方難道都沒錯嗎？現在對方也反口供，東西沒在他那（我們沒有證據）但保險箱的金飾、地契、存摺不翼而飛！當初他承認是有的，後面又說沒有⋯⋯ 我們家屬現在只能跑法院來辦理監護權……



新聞後男方發表『江小姐有憂鬱傾向，在李妻過世後，多次以類似的激烈方式要求李答應她的要求，但李都以還要照顧老小、自認沒能力照顧江小姐，沒辦法給江所要的承諾』……你在講這些話的同時，你心裡沒有愧嗎？一個女人，你沒有任何承諾，會有人笨笨不亂不吵的跟你13年嗎？



我們家屬真的很累了⋯



你可以說謊，但起碼你應該保護跟了你13年的女人！



我們沒有要李先生的錢，只是阿姨的狀況真的不好 ，的確也需要長期的照護 ，阿姨是我們的家人 ，這些責任我們會自己負責



阿姨用了最極端的方式 ，做了不良示範 ，在此跟社會大眾道歉！



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