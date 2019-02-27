「小鋼砲議員」偷情美艷助理13年！扶不了正燒炭尋短　腦缺氧智力僅剩59

▲議員李建昇被爆婚外情13年。（圖／翻攝自Facebook／李建昇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

外號「小鋼砲」的民進黨雲林縣斗六區縣議員李建昇，經傳外遇小17歲的美艷助理，時間長達13年。2年多年李建昇正宮病逝，但美艷小三卻遲遲未被扶正，在2018年李建昇當選議員第6天，傳出美艷小三燒炭尋短，最後雖被救回，但智商只剩59，目前仍在精神病房。

根據《周刊王》報導，李建昇與妻子育有2子1女，在地方上相當活躍，不過李建昇卻外遇長達13年，對象就是小他17歲的美艷議會助理。

李建昇的美艷小三現年42歲，在20歲時就生下獨子，但不久就離婚。她為了生活跑到酒店上班，存到100萬後就上岸開服飾店。回到雲林後因緣際會下認識李建昇，李建昇進而展開追求，最後在李建昇的幽默體貼及熱情之下，打敗美艷小三原本的男友。

2人交往後，李建昇對外稱美艷小三是助理，但私下膩稱對方是老公、皇上、老婆，2人也年年出國玩。有知情人士透露，李建昇非常疼愛美艷小三，每月至少給7萬元給對方，還以小三名字買了一棟4層樓透天厝給她，2人進而共築愛巢。

一直希望被扶正的小三，在李妻過世後卻遲遲無法達願，在2018年11月30日突然在住處燒炭尋短，幸好李建昇即時發現送醫，但腦部缺氧嚴重受損，現在智商僅剩59、等同弱智。

小三親友透露，事發後李建昇將住處的保險將密碼更改，裡頭的存摺、金飾、一堆文件都被拿走，監視器影像也消失，李建昇事後更多次向她們索討小三的身分證、駕照，動機令人疑惑。對此李建昇至今尚無回應，但服務處人員證實美艷小三確實是助理，至於跟李建昇有無婚外情，服務處人員則說不方便回答。