「小鋼砲議員」偷吃神隱！小三燒炭智商剩59　家屬下跪：出來負責

▲外遇議員傳神隱，家屬6日到議會下跪陳情。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

記者傅誠／雲林報導

外號「小鋼砲」的民進黨雲林縣斗六區縣議員李建昇，驚傳外遇小17歲的美艷助理，時間長達13年，正宮2年多前病逝，但美艷小三卻遲遲未被扶正，後來傳出美艷小三燒炭尋短，雖被救回但智商只剩59。消息曝光後，李建昇持續神隱，家屬6日下午到雲林縣議會下跪泣訴，崩潰喊「不能這樣不聞不問，要出來負責」。

事情曝光後，女方家屬遲遲等不到回應，便於6日下午到議會門口陳情，控訴「不能這樣不聞不問，要出來負責，屬於我妹妹的東西要還我們，他都霸佔住，都說他沒有拿，麻煩議長出來，我們好可憐，拜託要出來主持公道」，盼對方趕快出面給個交代。

面對外遇等指控，李的胞兄李建中先前回應，李建昇與曾任服務處助理的江姓女子是認識多年的好友，且雙方目前皆為單身狀態，兩人的交往關係與一般男女無異，針對外傳雙方長達13年的外遇關係，他則不認同此說法。

▲美艷的江女被救起後智商剩59。

至於江女輕生的原因，李建中表示，據李建昇說法，江女過去就有憂鬱傾向，曾多次揚言輕生，希望李建昇答應其請求，但由於李建昇上有老母，下有3個孩子需撫養，自認沒有能力再多照顧一名有憂鬱、輕生傾向的人，因此無法給予江女任何承諾。

針對今日家屬到議會下跪陳情一事，李建中回應，一切由司法做判斷，也希望家屬不要再透過各種方式，靜待司法處理結果。

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