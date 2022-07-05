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浪漫求婚Surprise！她被2匪綁架塞後車廂　急衝戶所半路出事了

▲桃園市楊姓女子今年3月間想製造浪漫求婚，找來2名19歲工讀生以童軍繩綁架黃姓女伴至戶政事務所，未料過於逼真，黃女半途掙脫報警求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓女子今年3月間想製造浪漫求婚，找來2名19歲工讀生以童軍繩綁架黃姓女伴至戶政事務所，未料過於逼真，黃女半途掙脫報警求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子與黃姓女伴交往多時，為給黃女浪漫求婚Surprise，楊女於今年3月間找來林姓與彭姓2名工讀生，假扮綁匪將黃女住處以童軍繩捆綁，欲將黃女綁至戶政事務所，黃女卻半途掙脫沿途報警處理，見警車到來高呼救命，員警將楊女與2名工讀生逮捕到案，楊女向警方坦承想向黃女求婚製造浪漫，卻成一場鬧劇，警方仍依妨害自由罪嫌移送桃檢偵辦，檢方複訊時，根據楊女與2男子3人通聯紀錄，難認有妨害自由主觀犯意，黃女事後也表示不願追究，偵結將3人予以不起訴處分。

▲桃園市楊姓女子今年3月找來2名19歲工讀生以童軍繩綁架黃姓女伴，欲上演假綁架、真求婚驚喜，黃女半途掙脫報警求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓女子今年3月找來2名19歲工讀生以童軍繩綁架黃姓女伴，欲上演假綁架、真求婚驚喜，黃女半途掙脫報警求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，同為24歲的楊女與黃女為同性伴侶，2人同居多時，楊女為給黃女難忘浪漫求婚驚喜，今年3月間找來2名19歲的林姓與彭姓2名工讀生假扮綁匪，聲稱事後給予2人打工報酬等語。

今年3月17日凌晨3時許，林、彭2男登門向睡夢中的黃女恫嚇「妳招惹到某大姊頭了」，再以童軍繩捆綁黃女手腳與矇住眼睛，將黃女塞進藍色大行李箱，放入轎車後行李箱準備載往戶政事務所，2人擔心黃女被悶死，刻意將行李箱留出縫隙，後車廂未關上，未料在半途中，黃女察覺車輛停下，立即掙脫童軍繩索，打開行李箱車門下車逃逸，一路狂喊「救命」。

▲桃園市楊姓女子今年3月找來2名19歲工讀生以童軍繩綁架黃姓女伴，警方發現藍色行李箱綁架黃女之證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓女子今年3月找來2名19歲工讀生以童軍繩綁架黃姓女伴，警方發現藍色行李箱綁架黃女之證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所巡邏警車正巧經過，根據驚魂未定的黃女描述，將林、彭2人逮捕，當時在車上楊女一時心慌，衝下車向員警說明原委，黃女發現楊女也在場，頓時一頭霧水，但警方仍依逢害自由罪嫌將楊女等3人移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，楊女辯稱，這場鬧劇是她一手策劃，原本打算綁架黃女後直奔戶政事務所再現身向黃女求婚，並無妨害自由之企圖，只想給黃女一個浪漫求婚驚喜，林、彭2人也辯稱是配合打工賺取報酬，幫楊女假綁架、真求婚，檢方根據楊女提供3人通聯紀錄，與2名男子所述相符，黃女亦稱不願追究，檢方認為楊女等人難認有主觀犯意，偵結予以楊女等3人不起訴處分。

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