　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舞蹈名師「要幫妳恢復成異性戀」　襲胸猥褻女同志下場出爐

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名于姓男舞蹈老師，2019年9月間赴大陸上海市表演，在飯店與學生及一名慕名而來的女粉絲見面，3人在房間裡喝酒聊天，凌晨時分，于男趁學生與同房友人洗澡之際，對躺在床上女子強行舔耳摟腰，于明知女子是女同志，還說「我要幫妳恢復成異性戀」猥褻得逞。桃園地院依強制猥褻罪判他有期徒刑6月，由於他已與受害女子以50萬元和解，也宣告緩刑2年。

檢警調查，于姓男子是國內知名舞蹈老師，2019年9月7日晚上，其他人洗澡之際，他見女子躺在床上休息，于男明知女子為女同志之性向，竟爬上床徒手環抱女子，還對女子口出「我要幫妳恢復成異性戀，老師幫你檢查一下」等語。

于男不顧女子以言語與肢體動作抗拒，對其舔耳、摟腰，還伸手撫摸女子胸部，更企圖將手伸至女子內褲，違反女子意願進行強制猥褻得逞，女子後來以行動電話透過通訊軟體微信傳送求救訊息給友人，友人到場後，女子才脫離現場，女子事後對于男提告，于也遭桃園地檢署起訴。

桃園地院去年6月間審理時，于男否認犯行，受害女子則提出通訊軟體截圖等佐證，友人亦作證，法官審酌，于男明知女子之性向，仍趁其友人不在之際，對女子為如此嚴重侵害犯行，致使女子所受傷害不可謂不重，于男在警詢與檢方偵訊時均否認犯罪，未積極與告訴人進行和解，亦未對告訴人為任何補償，犯後態度難謂良好，一審簡易庭法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

但于男事後不服地院一審判決提出上訴，桃園地院二審合議庭認為，審酌于男僅為逞一己私慾，違反女子意願而為強制猥褻行為，使其身心受創，惟念其犯罪後尚知坦承犯行，且已與女子洽談賠償與調解之意願，後以50萬元達成和解，並付清和解金，合議庭認為于犯後態度尚佳，具有悔意。衡酌上情，認于男經此偵審程序與科刑教訓後，當知所警惕，因認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，強制猥褻罪宣告緩刑2年，以勵自新。緩刑期內付保護管束，應於本判決確定之日起1年內，完成法治教育課程2場次。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
45歲女炮友想扶正　一句「要你管」讓他驚覺暈船了
「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅千字遺言1年後成真
為何趴睡姿勢最糟糕？　專家1句話「突破盲點」
法國妹試吃台灣冷門「1食物」　嚇到生氣：這是狗吃的
花7萬5刺「墓碑」變「酒壺」！他提告被打臉
殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

業務助理成車手！「詐騙團」隱人力銀行　高市議員轟勞工局無作為

快訊／台中豐原狂風暴雨　變電箱遭雷擊引燃雜草...濃煙猛竄

舞蹈名師「要幫妳恢復成異性戀」　襲胸猥褻女同志下場出爐

殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」再送平安符

藉問路搭訕女大生！握手不放逼問電話　噁男「想脫單」這下慘了

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

業務助理成車手！「詐騙團」隱人力銀行　高市議員轟勞工局無作為

快訊／台中豐原狂風暴雨　變電箱遭雷擊引燃雜草...濃煙猛竄

舞蹈名師「要幫妳恢復成異性戀」　襲胸猥褻女同志下場出爐

殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」再送平安符

藉問路搭訕女大生！握手不放逼問電話　噁男「想脫單」這下慘了

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

南投518壯士接受教召重溫軍旅時光　縣長赴成功嶺致贈加菜金

全民來定向體驗賽新莊站200人爆滿　許文桐首次參加意外奪冠

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

前隊友羅曼加入富邦教練團　助總：印象中牽制不錯

10歲女童離奇翹課！全家下鄉Long Stay一個月失聯　恐乘車墜海

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

路邊發現「乖巧狗狗肉」待轉區等紅燈！　守法身影笑翻千人

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

即／18歲男學生做實驗不慎炸掉浴室

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

快訊／ 苗栗重機撞路邊停車　騎士無生命跡象

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

犯法移工「極樂台灣」回應了！　甜擁孕妻：謝謝台灣

妻外遇洋男！綠帽夫竟要求「扮女裝當伴娘」

移工仲介賣淫遭判刑！爽開賓士曬孕妻　移民署出手了

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

更多熱門

相關新聞

移工精蟲上腦　尾隨女子回家襲胸強吻下場曝

移工精蟲上腦　尾隨女子回家襲胸強吻下場曝

高雄市一名沙姓泰籍移工今年2月間和友人聚餐喝酒後，一時「性」起，原本想買春沒成功，竟尾隨一名女子小麗（化名）回到她家中，趁機襲胸、強吻小麗，小麗嚇得花容失色，呼叫求助，所幸小麗父親聽到叫聲，及時趕到，沙男才倉皇逃逸，小麗事後報警，警方火速逮捕沙男移送，檢方今（15）日偵結，依加重強制性交罪嫌將他起訴。

惹錯老娘！高雄妹騎車遇鹹豬手摸胸　她怒追百公尺抓噁狼

惹錯老娘！高雄妹騎車遇鹹豬手摸胸　她怒追百公尺抓噁狼

攝影師拍寫真揉乳5秒！未成年女模怒告

攝影師拍寫真揉乳5秒！未成年女模怒告

白人渣男瞞基因缺陷　捐精女同志生低智商兒

白人渣男瞞基因缺陷　捐精女同志生低智商兒

坐上麻吉女友後座　他精蟲衝腦下場超慘

坐上麻吉女友後座　他精蟲衝腦下場超慘

關鍵字：

男舞師襲胸強行猥褻女同志

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

即／18歲男學生做實驗不慎炸掉浴室

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面