舞蹈名師「要幫妳恢復成異性戀」　襲胸猥褻女同志下場出爐

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名于姓男舞蹈老師，2019年9月間赴大陸上海市表演，在飯店與學生及一名慕名而來的女粉絲見面，3人在房間裡喝酒聊天，凌晨時分，于男趁學生與同房友人洗澡之際，對躺在床上女子強行舔耳摟腰，于明知女子是女同志，還說「我要幫妳恢復成異性戀」猥褻得逞。桃園地院依強制猥褻罪判他有期徒刑6月，由於他已與受害女子以50萬元和解，也宣告緩刑2年。

檢警調查，于姓男子是國內知名舞蹈老師，2019年9月7日晚上，其他人洗澡之際，他見女子躺在床上休息，于男明知女子為女同志之性向，竟爬上床徒手環抱女子，還對女子口出「我要幫妳恢復成異性戀，老師幫你檢查一下」等語。

于男不顧女子以言語與肢體動作抗拒，對其舔耳、摟腰，還伸手撫摸女子胸部，更企圖將手伸至女子內褲，違反女子意願進行強制猥褻得逞，女子後來以行動電話透過通訊軟體微信傳送求救訊息給友人，友人到場後，女子才脫離現場，女子事後對于男提告，于也遭桃園地檢署起訴。

桃園地院去年6月間審理時，于男否認犯行，受害女子則提出通訊軟體截圖等佐證，友人亦作證，法官審酌，于男明知女子之性向，仍趁其友人不在之際，對女子為如此嚴重侵害犯行，致使女子所受傷害不可謂不重，于男在警詢與檢方偵訊時均否認犯罪，未積極與告訴人進行和解，亦未對告訴人為任何補償，犯後態度難謂良好，一審簡易庭法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

但于男事後不服地院一審判決提出上訴，桃園地院二審合議庭認為，審酌于男僅為逞一己私慾，違反女子意願而為強制猥褻行為，使其身心受創，惟念其犯罪後尚知坦承犯行，且已與女子洽談賠償與調解之意願，後以50萬元達成和解，並付清和解金，合議庭認為于犯後態度尚佳，具有悔意。衡酌上情，認于男經此偵審程序與科刑教訓後，當知所警惕，因認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，強制猥褻罪宣告緩刑2年，以勵自新。緩刑期內付保護管束，應於本判決確定之日起1年內，完成法治教育課程2場次。