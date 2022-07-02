色翁手伸進短褲摸孫子友人下體　少女怒喊「阿公！這樣不可以」

▲桃園市葉姓男子於2020年1月間對孫子的女性友人伸出鹹豬手撫摸下體，遭斥責「阿公！這樣不可以」，少女事後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子2020年1月間，見孫子帶未成年女性友人到住處看電視，未料竟對穿著短褲少女伸出鹹豬手，撫摸其下體，少女驚呼「阿公！這樣不可以」隨即起身躲避，事隔2個月才向媽媽透露並報警提告；桃園地院審理時，葉男否認犯行，辯稱是少女腳抬太高，認為不禮貌等語，法官審酌，少女與葉男素不相識，葉男犯行明確，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，還可上訴。

檢警調查，年約70歲的葉姓男子於202年1月22日上午10時許在住家，其11歲的孫子帶著16歲的少女和另一名友人到家中拜訪，坐在客廳沙發看電視，葉男趁坐在少女旁邊時，將手伸入少女短褲褲管內，隔著內褲撫摸其下體，少女被葉男鹹豬手舉動嚇了一大跳，驚呼「阿公，這樣不可以」，葉男則回應「男生跟女生又有什麼關係」等語，少女返家後不敢向家人透露，2個月後才告知媽媽，媽媽則帶女兒向警方報案提告，桃檢檢察官複訊後將葉男依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，少女指稱，案發時，葉男對她撫摸下體，我跟被告說「阿公，這樣不可以」，未料他回答「男生跟女生又有什麼關係」，當時馬上站起來，向現場2名小朋友說「姐姐帶你們去買東西」，隨即離去，後來對葉男孫子說，「你阿公摸我下體」，他的朋友也有聽到，但其孫子聽到後也不敢說什麼等語。

法官審訊葉男時，坦承案發時與少女坐在客廳三人座沙發上之事實，但矢口否認有何強制猥褻之犯行，辯稱少女進入家裡後，她的腳抬得很高，因為家裡還有拜關公，我就跟她說女孩子的腳抬這麼高不禮貌，於是拍了她的膝蓋叫她回家，隨後自己去菜園。

法官審酌少女與其母親指控，參酌現場2名證人證詞，被告與少女素不相識，僅為逞一己性慾，違反少女意願而為強制猥褻之犯行，嚴重戕害其人格、身心發展，犯後否認犯行，亦未積極尋求和解與彌補過失，以取得少女之原諒，毫無悛悔之意，被告係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第224條之成年人故意對少年犯強制猥褻罪，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，本案還可上訴。

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