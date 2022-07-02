　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色翁手伸進短褲摸孫子友人下體　少女怒喊「阿公！這樣不可以」

▲桃園市葉姓男子於2020年1月間對孫子的女性友人伸出鹹豬手撫摸下體，遭斥責「阿公！這樣不可以」，少女事後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市葉姓男子於2020年1月間對孫子的女性友人伸出鹹豬手撫摸下體，遭斥責「阿公！這樣不可以」，少女事後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子2020年1月間，見孫子帶未成年女性友人到住處看電視，未料竟對穿著短褲少女伸出鹹豬手，撫摸其下體，少女驚呼「阿公！這樣不可以」隨即起身躲避，事隔2個月才向媽媽透露並報警提告；桃園地院審理時，葉男否認犯行，辯稱是少女腳抬太高，認為不禮貌等語，法官審酌，少女與葉男素不相識，葉男犯行明確，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，還可上訴。

檢警調查，年約70歲的葉姓男子於202年1月22日上午10時許在住家，其11歲的孫子帶著16歲的少女和另一名友人到家中拜訪，坐在客廳沙發看電視，葉男趁坐在少女旁邊時，將手伸入少女短褲褲管內，隔著內褲撫摸其下體，少女被葉男鹹豬手舉動嚇了一大跳，驚呼「阿公，這樣不可以」，葉男則回應「男生跟女生又有什麼關係」等語，少女返家後不敢向家人透露，2個月後才告知媽媽，媽媽則帶女兒向警方報案提告，桃檢檢察官複訊後將葉男依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，少女指稱，案發時，葉男對她撫摸下體，我跟被告說「阿公，這樣不可以」，未料他回答「男生跟女生又有什麼關係」，當時馬上站起來，向現場2名小朋友說「姐姐帶你們去買東西」，隨即離去，後來對葉男孫子說，「你阿公摸我下體」，他的朋友也有聽到，但其孫子聽到後也不敢說什麼等語。

法官審訊葉男時，坦承案發時與少女坐在客廳三人座沙發上之事實，但矢口否認有何強制猥褻之犯行，辯稱少女進入家裡後，她的腳抬得很高，因為家裡還有拜關公，我就跟她說女孩子的腳抬這麼高不禮貌，於是拍了她的膝蓋叫她回家，隨後自己去菜園。

法官審酌少女與其母親指控，參酌現場2名證人證詞，被告與少女素不相識，僅為逞一己性慾，違反少女意願而為強制猥褻之犯行，嚴重戕害其人格、身心發展，犯後否認犯行，亦未積極尋求和解與彌補過失，以取得少女之原諒，毫無悛悔之意，被告係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第224條之成年人故意對少年犯強制猥褻罪，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，本案還可上訴。

【更多新聞】

►桃園今新增3467例　市府：11日開設Novavax疫苗接種專案

機車鬼切左轉...運鈔車剎車不及撞上　騎士頭部重傷送醫不治

瞬間豪雨！桃園觀音台61線成溪流　1轎車受困、警封路疏導

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
金曲首獎開出！年度歌曲獎得主出爐
小S頒獎到一半「姊夫具俊曄驚喜現身」！全程中文問候　網瘋尖叫
金曲紅毯5美！她倒L剪裁辣露半球
羅時豐坐「巨型藥丸」降落！　辣妹女星熱舞合唱high炸
戴資穎手肘流血奮戰　傷勢照曝光！
樂壇「5男神級藝人」連續現蹤紅毯！　帥度破表網嗨翻
小S紅毯拼了「南半球大開狂晃動」！畫面超震　黃宣嚇到結巴
陳美鳳開深V！蹦出「東西半球」辣爆
陳芳語罕見大尺度「透視美胸看光光」！震撼畫面曝　網狂放大
愛莉莎莎第2間房「缺點在主臥」：太醜了！內行驚曝她年收入
本土劇女神「胸前挖超大洞」！　紅毯掉出超兇車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林大雨中車禍！汽車衝田50米　機車遭撞上全毀2傷

花蓮翁一路逆向狂騎被民眾錄下　1分鐘後路口被小貨車撞死

「就他欠我錢」板橋男半夜被7人圍毆　對方打完才知認錯人

不滿藥局服務口氣不好　持球棒砸店…員工傻了：我態度很好啊

色翁手伸進短褲摸孫子友人下體　少女怒喊「阿公！這樣不可以」

快訊／高雄荖濃溪驚見男性浮屍！　左大腿有刺青...家屬指認中

真的有人信！高雄婦加飆股LINE群可獲利760萬　警苦勸保114萬血本

殭屍展後遺症？　高捷男額頭貼符「跳進車廂」：誰拍馬上咬下去

快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯一夜　今尋獲遺體

驚豔影片曝！海豚迷航誤闖高雄港碼頭　航港局提醒船隻慢航

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

雲林大雨中車禍！汽車衝田50米　機車遭撞上全毀2傷

花蓮翁一路逆向狂騎被民眾錄下　1分鐘後路口被小貨車撞死

「就他欠我錢」板橋男半夜被7人圍毆　對方打完才知認錯人

不滿藥局服務口氣不好　持球棒砸店…員工傻了：我態度很好啊

色翁手伸進短褲摸孫子友人下體　少女怒喊「阿公！這樣不可以」

快訊／高雄荖濃溪驚見男性浮屍！　左大腿有刺青...家屬指認中

真的有人信！高雄婦加飆股LINE群可獲利760萬　警苦勸保114萬血本

殭屍展後遺症？　高捷男額頭貼符「跳進車廂」：誰拍馬上咬下去

快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯一夜　今尋獲遺體

驚豔影片曝！海豚迷航誤闖高雄港碼頭　航港局提醒船隻慢航

83歲陳淑芳在片場絕不休息！　拍夜戲靠「撞牆提神」嚇壞後輩

不斷更新／茄子蛋獲最佳年度歌曲獎！

金曲獎／張涵雅母女裝踏紅毯　江惠儀放閃虧男友「搶版面」

金曲獎／紅毯5帥來了❤瘦子西裝超fit「狂噴費洛蒙」全場尖叫 他搭薄紗太犯規

金曲獎／小S頒獎到一半「姊夫具俊曄驚喜現身」！全程中文問候　網瘋尖叫

金曲獎／羅時豐「講話太慢」慘被小S嫌！自嘲：找我主持就別怕超時

金曲獎／羅時豐坐「巨型藥丸」降落！　辣妹女星熱舞合唱high炸

金曲獎／紅毯5美！孫盛希「邊走邊晃」正面挖3洞 她倒L剪裁辣露半球

金曲獎／66歲陳美鳳紅毯「邊走邊脫衣服」！車頭燈全給看　少女胸型超狂

鄉土劇男星「50歲大學畢業」！　明星老婆陪唸書曬學士照超萌

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

大型重機上國道爭路權　「插旗台中」狂飆10km

85度c劍潭店門驚傳歇業　16字紅布條曝歇業原因

即／新店驚傳砍人事件！　疑房仲不滿被辭退砍傷3人

承德路轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

保全等紅燈無辜慘死　肇事者：我要去救地球！

三寶騎士瞬間左轉遭撞飛　騎士頭部重創不治

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

高雄虎媽趕6歲女童下車！社會局調查沒違法

更多熱門

相關新聞

少女IG貼「床上精液」照　竟是求救訊號

少女IG貼「床上精液」照　竟是求救訊號

泰國近日發生一起人倫悲劇，一名年僅13歲的少女，最近在IG上公開一張床舖上滿是精液的影像，但其實這是少女的求救訊號，也意外讓她長期遭受獸父性侵的事件，就此曝光。

果園內硬親女大生　農業公司色老闆判6月

果園內硬親女大生　農業公司色老闆判6月

男客裝醉　見女店長好身材伸鹹豬手連摸三次

男客裝醉　見女店長好身材伸鹹豬手連摸三次

妙齡女騎單車摔落3米深水溝　警消合力搶救

妙齡女騎單車摔落3米深水溝　警消合力搶救

強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

關鍵字：

色阿公少女鹹豬手強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

拿坡里「炸雞買8送8」開吃！

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

千萬YouTuber Technoblade癌逝　得年23歲

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面