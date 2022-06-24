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社會 社會焦點 保障人權

榮總醫師推「2藥物」也許可救恩恩　挨告造謠獲不起訴理由出爐

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情在本土延燒，有醫師在網路上推廣「耐適恩與紅黴素」可對抗病毒，許多藥師及醫師都覺得未經證實的言論不妥。（示意圖／資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

新北市中和2歲男童恩恩4月14日染疫、病情在1天之內急轉直下，15日家屬即忍痛簽屬放棄急救同意書而病故，事件引發社會大眾關注，有一位榮總醫師對此曾發文表示「若早讓男童服用耐適恩與紅黴素、也許可以撿回一命」，有網友認為散佈不實言論而報警，台北市刑警大隊以該醫師涉嫌散佈男童死亡不實訊息、認為觸犯特殊傳染性肺炎防治第14條，有關流行疫情不實訊息的罪嫌，但經士林地檢署審查後予以不起訴處分。

這位榮總醫師針對恩恩的事件，在4月16日曾在部落格發文寫下「若該家長知道耐適恩與紅黴素，4/14早上男童發燒就馬上讓他服用，也許可以撿回一命」，「當4/13男童父親確診時，若全家開始服用耐適恩與紅黴素，悲劇就不會發生。」

百萬確診海嘯3／網傳「醫師建議2救急藥物」　藥師轟：孩子出事請找他負責！

▲榮總醫師推廣耐適恩+紅黴素可對抗新冠肺炎，有許多人都大力撻伐認為不能盡信。（圖／翻攝自張小風臉書）

該名醫師發文後，似乎覺得不妥，便立即刪除文章，不過卻已有網友備份、且廣為分享流傳。雖也有部分醫界人士贊同，但更多人認為將未經臨床研究證實的推斷在網路上推廣實在不妥，不少藥師、感染科醫師更是大力撻伐，甚至說孩子出事一定要冤有頭債有主，請找這位醫師負責。

案件經台北市政府警察局刑警大隊受理，認為該醫師在部落格上以「請把耐適恩+紅黴素傳出去」為標題，寫道「新北2歲男童4/13PCR陰性、4/14早上發燒、下午就昏迷，4/15死亡」，涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治第14條散布有關流行疫情不實訊息罪嫌。

而醫師到案表示，他是基於臨床經驗推廣這2種藥物，且從新聞報導中得知家屬於4月15日同意放棄急救，才認為當天男童即死亡；檢察官調查也確實有這些報導，難認醫師有散佈不實言論的犯意，此外也查無其他證據，因此認為罪嫌不足、不起訴處分。

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