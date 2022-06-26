同性伴侶婚後偷吃　聊「指險套」成鐵證！法院認侵害配偶權判賠

▲苗栗一對女同志情侶結婚後，其中一方卻外遇，法院認定小三「侵害配偶權」判賠。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／苗栗報導

苗栗一對同志情侶小婷（化名）與琳琳（化名）交往10年，終於在同婚法案通過後登記結婚，沒想到小婷卻外遇另名女性，還一同討論指險套尺寸、睡衣款式，琳琳怒告小三侵害配偶權。法官認為同志婚姻同樣準用侵害配偶權相關法條，判小三須賠償10萬元。

判決提到，小婷與琳琳婚前交往10年，兩人在2019年11月結婚，一度離婚，結果又於2020年9月再婚，共同經營一家提供旗袍出租服務的咖啡店。

琳琳主張，小三明知小婷已婚，卻有不正常往來關係，且一同出遊同住發生性行為，導致自己精神上受有極大痛苦，需要服用精神藥物才能入眠，依侵害配偶權向小三求償60萬元。

小三反駁，透過交友軟體上認識小婷後，對方聲稱單身，雖曾同遊共宿但只是朋友，沒有發生關係，反控琳琳才是屢次與他人搞曖昧，才走到離婚這一步，請求駁回。

經查兩人對話紀錄，小三曾問小婷「那我們需要先試車嗎？我們來…試一下好了」、「我昨天有打呼或是磨牙嗎？」，幾天後又問「指險套這東西有分尺寸嗎？」，小婷回「沒有，沒有剪指甲的時候用，因人而異可能只適合兩指。」小三又問「睡衣是要戰袍的還是休閒的？這我一直想問。」小婷再回「美的，不要休閒的，但不要傳播那種，挑你喜歡的。」

法官認為，雖琳琳上述舉證皆無從認定兩人確實有發生性行為，但已逾越一般朋友交往關係，又琳琳曾在離婚前PO文寫下「今天是我們的十周年，但我們都死了」，顯見琳琳就婚姻生變一事處在低潮期，也無證據證明琳琳劈腿，因此判小三須賠償10萬元。