湖畔浪漫求婚！他一開盒「鑽戒噴飛」掉水裡　悲劇瞬間全被拍

Proposal Part 1 was …..eventful could only happen to us Gerii Ashforth Volume up and wait…… 由 Ross Bamber 發佈於 2022年6月18日 星期六

記者吳美依／綜合報導

英國26歲男子羅斯（Ross Bamber）精心籌備一場湖畔燭光晚餐，準備向女友求婚，未料打開盒子瞬間，鑽戒竟然噴飛出去，在碼頭彈跳幾下後，滾入木頭地板之間的縫隙，撲通掉入水中。他原本架設攝影機，想要記錄感動過程，卻意外捕捉到悲劇畫面。

羅斯為了求婚砸下不少錢，除了價值1000英鎊（約新台幣3.6萬元）的鑽戒以外，還在諾福克郡瓦頓（Watton）一間豪華湖畔度假村訂了房間及私人燭光晚餐，未料發生插曲。

▲羅斯打開盒子瞬間，鑽戒竟然噴飛出去，撲通掉入水中。（圖／翻攝自Facebook／Ross Bamber）



羅斯發現鑽戒落水後懊惱極了，只能雙手掩面，腦袋一片空白。雖然23歲女友格莉（Geri Ashforth）遮住雙眼，卻也聽見奇怪聲響，察覺到事情不對勁，「告訴我，這不是我想的那樣吧，對吧？」他只好承認，「是的，我很抱歉。」

羅斯只好臨時拿著以前就買給女友、當時正戴在格莉手上的另一枚戒指求婚，幸好對方依然答應了。他28日受訪時回憶，「我簡直不敢相信，我甚至都還沒有單膝下跪。」

▲羅斯最後還是求婚成功了。（圖／翻攝自Facebook／Ross Bamber）



2人當晚緊急叫來一群好友，幫忙潛水尋找戒指，結果一無所獲。隔天，羅斯又買了一枚新戒指，並在當晚重新求婚，但他仍未放棄找回原本的鑽戒，「我已經跟地主談過了，他很樂意協助我們。」

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