出席乙未保台戰役127周年紀念　蔡英文：感念先烈繼續守護台灣

▲蔡英文總統今天出席乙未保台戰役127周年紀念大會時表示，感念先烈奉獻，我們要承繼他們的精神，繼續團結守護台灣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統今（2）日上午出席乙未保台戰役紀念儀式時表示，今年是乙未戰役127周年，她要秉持敬意感謝在戰役中守護家園、犧牲生命的各族群先烈，他們是歷史上第一批為保衛台灣與自主決定台灣命運而犧牲的人；1895乙未保台紀念公園是為了紀念這場戰役而興建，透過公園傳承客家的歷史文化，我們要承繼他們的精神，繼續團結守護台灣。

位於桃園市平鎮區的1895乙未保台紀念公園，以「圓」為設計意象，其中「乙未之環」象徵穿越歷史斷層，更象徵族群團結合作，呈現1895年閩客族群共同保護台灣的悲壯歷史。

▲1895乙未保台戰役127周年紀念大會上，遺族後人向先烈獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統今天在桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮與多名先烈後人陪同下出席，蔡英文致詞時指出，乙未戰役是這塊土地上規模最大的護台戰爭，當年義勇軍在前線作戰，鄉親們在後提供軍糧等支援，大家不分彼此、主動行動、團結一致，只有一個目標，就是保衛心愛的家人，這不只象徵客家人保家衛國、勇敢反抗的硬頸精神，更告訴我們守護國家安全是每個人的責任。

蔡英文強調，1895乙未保台紀念公園是為了紀念這場戰役而興建，透過這座公園傳承客家的歷史文化，提醒我們團結的重要性，去年11月順利啟用後於今日舉辦紀念儀式向先民致敬，現場1萬4,000朵玫瑰象徵當年奮戰犧牲的先民，感謝127年前他們秉持對土地的忠、對家園的義，以客家忠義精神抗戰，他們是客家的光榮，也是台灣的光榮，我們要承繼他們的精神，繼續團結守護台灣。

▲桃園市長鄭文燦說，1895年台灣人不分族群共同保護台灣，當時桃園四大戰役中，最慘烈的安平鎮之役就在平鎮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長鄭文燦說，1895年台灣人不分族群共同保護台灣，當時桃園四大戰役中，最慘烈的安平鎮之役就在平鎮，客家義勇軍用簡單武器對抗日軍，在此留下戰爭遺址。1895年以後，台灣人概念慢慢形成，從日治、戰後到民主化至今127年，超越兩甲子的歷史就在腳底下，1895乙未保台紀念公園記載台灣最重要的歷史事件，也是最好的鄉土教育及歷史教育場址，展現台灣族群團結保台的英勇精神。

▲蔡英文總統致贈藍地黃虎旗給安平鎮之役先人後代池俊鑑（左4）。（記者沈繼昌翻攝）

先烈蕭光明的家屬蕭力仁代表遺族致詞，蕭家自1808年在地方修城鋪路、濟弱扶傾；牡丹社事件後，蕭光明依李光將軍囑託協助收祭開山撫番的陣亡將士，1879年開始主持忠英祠，除祭拜義民爺外也祭拜閩南人、原住民族與日本人，展現客家人的雍容大度。1895年日軍登陸枋寮，向茄苳進逼，蕭光明率左堆義軍與劉永福的戰士共同駐守蕭家步月樓，義軍在此構築防禦工事、深挖護城河，抵抗日軍來襲；後來由長輩向晚輩訴說火燒步月樓慘烈故事，當時的戰爭場景、護城河、槍口仍保持完整且歷歷在目。

▲蔡英文總統今天出席乙未保台戰役127周年紀念大會，帶領現場貴賓向乙未戰役英靈默哀一分鐘致敬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今日紀念儀式由蔡總統帶領現場貴賓向乙未戰役英靈默哀一分鐘致敬，為感謝先民捍衛台灣土地的貢獻，蔡總統致贈客家烈士遺族家屬象徵台灣的歷史國寶「藍地黃虎旗」，蔡總統最後代表獻花，表達對民族先烈的感念追思。

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