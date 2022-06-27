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大陸 大陸焦點 特派現場

女演員突「被命令嫁他」　普信男狂撂驚句：別以為漂亮就各種作妖

▲▼女演員突「被命令嫁他」　普信男狂撂驚句：別以為漂亮就各種作妖。（圖／翻攝子望微博）

▲中國大陸女演員子望常在個人社群帳號上發布美照。（圖／翻攝子望微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸30歲女演員子望日前在抖音分享，一覺醒來被好久不見的朋友強勢求婚的離譜事蹟，她公布對話紀錄，男方從頭到尾以高姿態命令式口吻，要求兩人「政治聯姻」，而且是因為看得上她才提出這個提議，「妳別以為現在長得漂亮就各種作妖」，讓她傻爆眼，「你少在這精神汙染我」。

子望在抖音分享的超扯對話也在微博發酵，當事人男方在許久不見後聯絡的第一句話，劈頭就是要求子望和他結婚，還命令她回家和爸媽談談把嫁妝準備好，還要對方別太貪心，別以為現在長得漂亮就各種作妖。

這名被子望形容普通卻又極度自信的「普信男」，接著擺出一副財大氣粗的模樣，「妳以為老子不出錢？真的是，誰占妳便宜，我反正有錢有閒的哈哈哈哈。」

對於男方來說，結婚的基礎不建立在最根本的感情上，反而更像是一場人生規劃與策略，他說自己是巨蟹男很顧家，要子望答應和他結婚，「早點結盟」，「我們是政治聯姻，沒想到顧家這一塊，但是也算子望的附加價值」，子望則認為他在講的應該是商業聯姻。

▲「普信男」極度自信讓許多網友看傻。（圖／翻攝子望微博）

「不是妳不配，是妳要把資源調度起來」，普信男再度發揮異於常人的自信，要子望「把資源調度起來，咱們一起合力，懂嗎，妳當然配啊，不然我怎麼會看上妳呢，妳以為呢，我沒事幹嘛？」

子望對男方一連串的離譜價值觀吐露反感，要求對方「你少在這精神汙染我」，沒想到對方竟回，「妳以為呢，妳以為錢天上掉下來的」，還明示子望若嫁給他，「妳賺到半夜都要笑醒」，讓子望在抖音發布影片時表示，「全網最離譜...能有多漂亮呢...讓你看上我」，她也不禁讚嘆，這男的「句句經典，普信頂流。」

▲▼女演員突「被命令嫁他」　普信男狂撂驚句：別以為漂亮就各種作妖。（圖／翻攝子望微博）

▲子望突然被好久不見的朋友以奇葩行徑求婚。（圖／翻攝子望微博）

粉絲和網友紛紛留言，「他覺得子望缺錢嗎」、「和有什麼妄想症一樣，去精神病院看看吧」、「這個男的好奇葩啊」、「我巨蟹座，我覺得受到傷害」、「分我一格電的自信吧」。

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