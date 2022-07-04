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報復前女友拒見面！憤怒男開卡車「倒退嚕」撞入她家　現場畫面曝

記者葉睿涵／編譯

英國一名蘇格蘭男子因為前女友拒絕與他見面，而在喝醉酒後，開著卡車撞進前女友的家，導致前女友與鄰居的房子受損。這名男子隨後被控以「對生命造成危險的過失和魯莽行為」等罪名，並將在本月下旬被判刑。

▲▼威靈頓為了報復前女友，開著卡車撞入她家。（圖／翻攝自推特）

▲威靈頓為了報復前女友，開著卡車撞入她家。（圖／翻攝自推特）

據蘇格蘭STV News報導，去年8月便與前女友卡西迪（Sara Cassidy）分手的威靈頓（Derek Wellington），在2人分開後曾多次騷擾卡西迪，要求與對方見面。2021年9月6日，喝醉的威靈頓又致電前女友，要求與她見面，卻被卡西迪殘忍拒絕，氣得威靈頓大聲地在電話中辱罵對方，還威脅要開著卡車撞進她家。

卡西迪擔心威靈頓真的會闖入她家，並對家中的孩子造成傷害，只好答應與威靈頓在附近的街上見面，以為這樣就能安撫威靈頓，沒想到卻在當天晚上11點左右，見到威靈頓開著卡車前來赴約，嚇得她轉身就逃回家裡。

不料，卡西迪才剛回到家，門口就傳來了一聲巨響，緊接著家裡的窗戶和玻璃全都被撞碎，然後就看見威靈頓開著卡車，以倒退的方式撞入家中，就連鄰居的房子也慘被波及。據鄰居描述，當時正在睡覺的他，突然感覺到家中「像地震一樣猛烈搖晃」，還發出了一陣陣的巨響。

接獲通報的警方很快就來到了現場，緊急疏散7戶人家，並在隔天早上於附近超市停車場發現被遺棄的卡車，車上還留有威靈頓的錢包。警方隨後逮捕了威靈頓，並以「對生命造成危險的過失和魯莽行為」等罪名將其控上法庭。他目前已被還押候審，並將在7月27日被判刑。

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