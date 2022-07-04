獨／逢甲商圈最扯老外身分曝！將到知名私校任教　非良民被喊卡

▲把逢甲商圈當免費吃到飽，離譜老外偷吃便當、麵包還翻牆進套房爽睡。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中知名逢甲商圈最近遭逢老外之亂，一名英國籍男子不斷騷擾商圈店家，不僅偷溜進出租套房爽住，還偷吃洗衣店其他洗衣消費者的湯麵，更扯的是出手打了店家員工一巴掌、怒罵人豬狗，把整個逢甲商圈搞得雞飛狗跳。店家透露，這位英男自稱台中知名私校弘文中學老師，但他想回國卻沒錢，英國大使館也不理會他。記者實際求證弘文中學，校方回應，根本沒聘用過這名男子，直言「覺得很衰」。

弘文中學位在台中潭子，在台中是知名私立學校，今年繁星錄取台大、清大、交大、成大、政大，共有7名學生，國立大學錄取率占總人數近40%，整體表現亮眼。

對於該名英國男子自稱是弘文老師的說法，校方感到無奈，坦言之前曾經面試過這位英國籍男子，按照正常流程校方在協助申請工作證後，男子將在8月到學校報到，但6月校方在協助男子申請「無犯罪紀錄證明書」(俗稱良民證)時就未審核通過，才知道英男的離譜行為，當時就決議改不聘用，「但透過email、電話都找不到這位老師」，讓校方相當頭痛。

▲離譜老外偷吃洗衣店其他洗衣客人的湯麵。（圖／記者游瓊華翻攝）



逢甲店家表示，該名老外已經在商圈出沒1個多月了，剛開始只是吃東西付不出錢，到處賒帳，店家一開始都和氣以對，但後來老外變本加厲，會不經允許走進店家，「走進麵包店拿麵包就走，也跑到商圈管理室亂晃，用英文罵人豬、狗，甚至在自助洗衣店打開其他洗衣客人的湯麵偷吃，還被監視器全程拍下。」

也有一名房東出面控訴，男子疑似尾隨其他住客溜進大樓，在翻過女兒牆溜進套房爽睡，他經由其他房客通知才知道，空的出租套房里睡了一個老外，前往查看時傻眼，立刻報警處理。

台中市警局第六分局表示，曾多次接獲報案，該名外籍男子有脫序之行為，多為外語咆哮亦或與他人語言無法溝通產生糾紛。商圈管理室提到，曾經最高紀錄一次來了四台警車，但老外看到員警來，就變得很安分，還在員警身邊做伏地挺身，警方也沒轍！