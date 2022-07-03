台南市高中以下畢業生市長獎頒獎　黃偉哲配合擺拍搏滿堂彩

▲台南市高中以下畢業生市長獎頒獎，市長黃偉哲面對同學們稀奇古怪的擺拍姿勢來者不拒，親和力十足的作風也博得滿堂彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市110學年度所屬高中以下學校畢業生市長獎第五場頒獎典禮，3日於慈濟高中登場，總計受獎學生796人，頒獎典禮依舊上演眾所矚目的「與市長合照」橋段，台南市長黃偉哲面對同學們稀奇古怪的擺拍姿勢來者不拒，親和力十足的作風也博得滿堂彩。

黃偉哲首先恭喜各位同學順利畢業，身為市長他覺得很榮幸，能夠跟台南市優秀的市長獎得主一起合影。學習之路有甘有苦，常常快樂與淚水相伴，但希望在畢業領取市長獎的時候，大家都有一個美好的回憶。

延續前幾場頒獎典禮的「精彩演出」，受獎同學仍然各自發揮創意，有人帶著自製衣服請市長著裝合拍，有人則帶著大大的相框與市長「同框」入鏡，當然也少不了金雞獨立、劈腿等高難度動作。黃偉哲配合同學各類稀奇古怪的要求擺拍，現場歡笑聲不斷，也為畢業生留下快樂且深刻的印象。

黃偉哲表示，一個人卓越的關鍵，從來都不是天賦，而是勇敢與堅毅。他期勉各位同學，帶著勇於冒險、探索的精神邁向新的階段，學習與他人相處，用心做好每一件事情，擁抱家人、熱愛學習、關懷社會。

黃偉哲指出，這兩年受到了新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，使民眾在日常生活中，必須改變很多生活習慣，學校因此暫停實體課程調整為線上教學。但因應疫情變化超前佈署的各項活動防疫措施，讓台南市的疫情相對穩定許多。

黃偉哲感謝學校師長、家長與同學這段期間的齊心配合，讓台南5-11歲以下兒童疫苗施打率超過八成，為六都第一，染疫率也低於全國平均。雖然實體課暫停，但學習還能夠順利進行，相信這將會成為各位同學學習過程中獨特的經驗。他也祝福各位畢業生，勇敢追求自己真心喜愛的事物，懷抱熱情不放棄任何超越自我的可能，在未來的道路上帶著信心和勇氣，戰勝一切困難。