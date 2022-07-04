國1仁德服務區「重機騎士」拉布條抗議　真相是...他開車進去

▲國道警察第四大隊4日上午澄清指出，抗議人士是開車進入服務區，再著重機車服飾裝備拉紅布條抗議，並無騎大型重機車上國情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路平台發起「94要上國道」PO重機陳抗人士騎乘重機上國道至仁德北向服務區拉布條陳抗案，國道警察第四大隊4日上午澄清指出，抗議人士是開車進入服務區，再著重機車服飾裝備拉紅布條抗議，並無騎大型重機車上國情事。

國道警察第四大隊指出，有關網路平台臉書「94要上國道」重機陳抗人士騎乘重機上國道至仁德北向服務區拉布條陳抗案，警方特澄清如下：一、經四大隊調閱服務區內監視器影像，發現係3名男子於3日下午2時39分駕駛小自客車進入服務區C區停車格後，下車後著重機服飾及裝備，於下午2時42分至服務區大門右側拉紅布條拍照，活動時間約1分鐘，後於下午2時49分駕車離開，全程約7分鐘，未發現違規騎乘大型重機進入國道服務區之情形。該批抗議人士也前往關廟服務區抗議。

國道警察第四大隊對於違規騎乘重機上國道之行為，將嚴正執法，加強攔查取締，以維護國道交通行車安全。另籲請大型重型機車車友爭取行駛國道路權時，應理性訴求，切勿違規行駛未公布開放之國道，以免影響國道行車秩序及安全，增加社會大眾對重型車友不良印象及觀感。