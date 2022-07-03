超商包裹未領卻離奇失蹤！　男摸走高價3C產品手法曝光

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市安平區近日發生超商包裹離奇失蹤案。有電商通路發現多件包裹到店後不翼而飛，未收到貨款，也沒有退貨紀錄，懷疑可能遭竊取因而報案。

▲台南超商包裹未領卻離奇失蹤，警方進一步追查才發現是有竊盜前科的黃姓男子，偷天換日多次偷取高單價3C產品得逞。（圖／記者林悅翻攝）



安平警獲報後積極偵辦，發現該批「失蹤」包裹雖分屬不同人名訂貨，但內容卻同為高單價3C產品，經耐心比對監視影像，發現一名年約30至40歲男性，於店內假借寄貨之名義向店員購買紙箱，趁店員進入儲藏室內忙得不可開銷之際，偷偷將架上待領包裹藏匿在所攜帶之紙箱內，藉由紙箱擋住包裹之方式避開店員視線，偷走包裹得逞。

警方掌握線索後立即以車追人，卻發現涉案車輛竟是以他人名義租來的租賃車，顯見男子根本預謀犯案，絕非臨時起意。最終，警方也鎖定一名35歲的黃姓男子，並在1日下午13時許見時機成熟，於黃男外出之際一擁而上，大聲喝斥「包裹勒！？」，黃男自知難逃法網，當場坦承犯行。事後遭警方依竊盜罪送辦。

▲黃男以紙箱遮掩，趁店員轉身找貨忙碌之際，偷走貨到付款之高價貨品。（圖／記者林悅翻攝）



警方表示，黃男為躲避查緝，利用不同假名、行動電話號碼向電商訂貨，並以採「貸到付款」方式取貨，等貨物到達超商後，觀察貨品擺放位置，趁店員找貨忙碌之際，以紙箱掩護摸走貨品。不過超商取貨具有等待期，未領包裹仍需退回物流進行點貨，才讓店員進一步發現貨品遺失，因此懷疑遭竊。

黃男利用超商物流的管理漏洞，偷走高單價貨物得逞，先前也曾在其他地區以相同方式犯案遭逮，此次改在安平區下手犯案，遭員警快速鎖定逮捕。由於黃男以同樣手法犯案多次，南警第四分局呼籲受害電商及超商業者若遇有類似案況，請與警方聯繫，也呼籲超商應注意物品擺放位置，以避免遭有心人士覬覦利用。