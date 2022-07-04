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社會 社會焦點 保障人權

獨／型男師失蹤19年宣告死亡　哥因「5個字」張貼500張尋人啟事

▲▼洪榮鍾。（圖／ETtoday資料照）

▲2003年杜鵑颱風前夕，住北市30歲的洪榮鐘與友人一起到台東鹿簏溫泉登山溯溪，但他卻意外遭水沖走，迄今下落不明。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

2003年中颱杜鵑來勢洶洶前夕，全台各地下起大雨，台東山區卻傳出一起落水意外。來自台北7名登山客，前往轆轆溫泉登山溯溪，其中30歲的洪榮鍾途中卻不幸遭大水沖走，迄今仍找不到人，法律上也「宣告死亡」。就在洪榮鐘失蹤將進入第20年的端午節前夕，洪家人因卜卦老師一句話，重燃起希望，在台東地區貼出500張尋人啟事，請求大家協尋。

台9線南迴改啟用後，舊南迴公路成重機旅人山線天堂，許多遊客更會在450.5公里的「五福山福德宮」做停留，不僅是休息，更是為了遠眺壯觀的安朔高架橋，從制高點遠眺而下，蜿蜒的路，不僅壯觀，S彎更宛如一條巨蛇般，令人讚嘆不已。

熙來攘往的福德宮旁一顆樹幹上，貼著一張黃底黑字「尋人」啟事：「男性、姓名：洪榮鐘、因溯溪失蹤19年、專長美語、近50歲」的字樣格外醒目。對此，《ETtoday東森新聞雲》也聯繫上尋張貼尋人啟事的洪家人。

▼30歲的洪榮鍾失蹤前為台北階梯美語編輯。（圖／洪先生授權）

▲▼ 洪榮鍾 。（圖／洪先生授權）

洪榮鐘胞兄受訪表示，胞弟為中興大學外文系畢業，畢業後短暫當過國小英語老師，但因為不習慣教書，就到台北階梯美語擔任編輯，弟弟可說是俊俏與智慧集結於一身。

他回憶，2003年8月31日突接到一通電話，電話那頭「你弟弟被溪水沖走」短短幾個字，如晴天霹靂打在心上般痛，心想前2天熱愛爬山的弟弟，才打電話向母親報備要與朋友去台東爬山，怎麼會接到「意外」通知後。

洪兄指出，弟弟與中華電信擔任邱姓工程師4男及2女（洪榮鐘僅認識當中吳姓女友人）合計7人，29日結伴從南橫公路下馬地區露營，進入轆轆溫泉，31日上午要返回時，以繩索涉溪，豈料溪水突暴漲，洪榮鍾為第4個通行，卻落水被沖走，因山區通聯困難，同行人無法以手機求救，只好在晚間抵達派出所報案，當搜救單位獲報時，因天色已晚，無法搜救，翌日又遇上杜鵑颱風登陸，雖出動人員沿大崙溪及空中消防隊直昇機落水點尋找，仍無所獲。

▼洪榮鐘落水迄今仍無音訊。（圖／洪先生提供）

▲▼ 洪榮鐘 。（圖／洪家人提供）

事發雖已過20年，洪兄提到孝順的弟弟仍忍住悲傷繼續說，失蹤後7年辦理死亡宣告登記，仍覺得很不真實，而心碎的母親在弟弟失蹤後8、9年因病去世，在那之前仍心心念念小兒子，總是盼能全家團圓。

全家對弟弟「離開」本來已不抱任何希望，直到今年端午節前夕，堂弟「心血來潮」去卜卦，卜卦老師說：「這人還在餒！」瞬間，心中又燃起一絲絲希望，更在台東地區張貼近500張尋人啟事；洪兄說，姊姊與妹妹知道有記者想訪問，不斷垂淚大哭，真的很希望透過報導找到弟弟，更希望弟弟只是去一趟遙遠的旅行，要回家休息了。

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