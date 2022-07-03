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客機飛一半爆巨響「機身破大洞」　震撼照曝光！乘客下機才知嚇壞

▲▼ 阿聯酋航空A380客機起飛後，傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自推特）

▲阿聯酋航空A380客機起飛後，傳出巨響，許多乘客都有聽到。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

阿聯酋航空一架A380客機自杜拜起飛，但起飛才45分鐘，機上多名乘客就聽到一聲巨響，感到相當驚慌，直到飛機平安順利降落後，這才發現機身一側有個大破洞。

每日郵報報導，這架A380班機自杜拜起飛，前往澳洲布里斯本機場（Brisbane International Airport），班機也在2日晚間10時45分順利平安降落。但多名乘客透露，其實飛機起飛不久後就聽到巨大聲響，且在這段約14小時的長途飛行中，大家對這狀況都感到毫無頭緒。

乘客派翠克（Patrick）指出，當時儘管有聽到那聲令人擔憂的爆炸聲，也能透過地板感覺到，但機組人員都很冷靜，停止食物供應、檢查機翼引擎。另名乘客克里斯（Chris）說，在那之後的飛行一切順利。

只不過直到大家下機後，這才發現機身左側出現一個大洞，讓乘客感到相當驚訝。外傳這是前起落架（nose gear）一個螺栓脫落所造成。

已知在班機降落前，乘客們被告知要在另條跑道上降落，讓工程師來檢查飛機起落架是否有問題。

阿聯酋航空公司發言人對此表示，這架飛機正在維修中，「我們7月1日從杜拜飛往布里斯本的EK430班機，在飛行過程中出現技術故障，班機安全降落在布里斯本，所有乘客按計畫下機，這架飛機將會留在布里斯本進行評估維修」。

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