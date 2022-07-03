印尼隔30年「口蹄疫再現」　澳專家示警：5年內恐爆大規模動物疫情

▲印尼再次爆發口蹄疫，澳洲政府的顧問專家發出警告。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／編譯

印尼相隔30多年後於今年5月再次爆發口蹄疫疫情，目前有19個省都出現病例。對此，澳洲前政府生物安全顧問警告，靠近澳洲北部邊境的口蹄疫爆發，代表著疫情威脅急遽上升。一旦傳入，澳洲的肉類出口貿易恐被迫停止數年。首席獸醫官辦公室則估計，澳洲未來5年爆發大規模動物疾病的可能性高達42%。

根據《衛報》報導，口蹄疫是一種對牛、豬、羊與山羊的病毒性傳染病，印尼在宣布斷絕口蹄疫30多年後，於今年5月再次襲來。澳洲代理首席獸醫官庫克森（Beth Cookson）博士證實，印尼口蹄疫持續蔓延，共計19個省通報了超過20萬例。

澳洲安全肉類（SAFEMEAT）政策諮詢小組主席、前政府生物安全顧問亨德森（Andrew Henderson）表示，雖然澳洲1980年代成功阻止印尼爆發的口蹄疫傳入，但如今全球供應鏈的演變與旅遊業的擴張都使得風險增加，「靠近我們北部邊境的疫情，意味著威脅程度急遽上升。」

在印尼發生這次口蹄疫之前，澳洲首席獸醫官希普（Mark Schipp）領導的專家小組於2021年就發現，澳洲此類動物傳染病風險正在增加，估計未來5年內發生大規模動物疾病疫情的可能性為42%。

庫克森表示，一旦口蹄疫傳入澳洲，所有貿易夥伴將會被通知示警，全國相關行業的70%出口市場將被迫關閉，使得澳洲將被排除在全球市場之外至少2年，損失估計可達800億美元。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》