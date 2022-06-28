路透社：中石油可能出售澳洲、加拿大資產　彌補數十億美元虧損

▲中石油因為不堪虧損，將脫手澳洲與加拿大的資產。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

中國中石油（PetroChina）因為不堪數十億美元的虧損，可能會出售澳洲的天然氣投資和加拿大的油砂（oil sands）投資，並將資金轉移到中東、非洲和中亞等更有利可圖的地點。

根據《路透社》報導，兩位消息人士稱，此次出售是在去年開始對中石油全球投資組合進行內部審查之後進行的，由於討論未公開，因此不願具名。

在中石油的計劃之前，規模較小的國有同行中海油（CNOOC Ltd）也進行了類似的戰略轉變，該公司正準備退出其在英國、加拿大和美國的業務，因為擔心這些資產可能會受到西方制裁。

消息人士稱，這家國有石油和天然氣巨頭希望在未來兩年內出售其中一些資產，這些資產已蒙受數十億美元的損失，並且位於公司無法輕易競爭的領域。

其中一位消息人士表示，在澳洲的天然氣資產Arrow Energy 和 Browse，被認為是中石油全球投資組合中最主要的「負資產」，這也是中石油幾乎沒有競爭優勢的領域。

消息人士補充說，由於生產和加工類似焦油的燃料成瀝青的損失，公司還尋求脫手在加拿大全資擁有的 MacKay River Oilsands 和 Dover Oilsands 項目。

《路透社》報導指出，相關消息中國石油拒絕置評。

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