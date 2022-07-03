澳洲放寬邊境管制　外國人6日起「未接種疫苗」也能入境

▲澳洲進一步鬆綁邊境限制，不再要求外國人接種新冠疫苗才能入境。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳洲政府3日宣布，根據首席醫療官辦公室建議，自周三（6日）起取消外國旅客入境的疫苗接種要求，意即所有持合法簽證者都能前往澳洲。

據《坎培拉時報》報導，澳洲聯邦衛生部長巴特勒（Mark Butler）宣布，「政府在考慮了最新醫療建議後，對新冠肺炎相關問題做出決策。首席醫療官建議，作為疫情控管的一部分，未來旅客不再需要申報他們的疫苗接種狀態。」

巴特勒提到，未接種疫苗的澳洲公民與持有特定簽證的旅客，獲准入境已有一段時間。這次修改規定也意味著，所有簽證持有者已無需申請豁免就能進入澳洲。不過，目前無論是入境澳洲的國際航班或國內線班機仍須依規定佩戴口罩，並且遵守各州或各家航空公司的防疫要求。

奧尼爾補充，旅客填寫的紙本入境申報卡未來將以COVID-19數位疫苗接種回報系統取而代之，但使用友善度上仍有待改善。另外，海上跨境旅行的疫苗接種申報規定也將一併取消。

與此同時，澳洲新冠肺炎死亡數已突破1萬例，而且光在過去6個月內就占了7755例，相較之下2021年為1344例；2020年為909例。昆士蘭州葛瑞菲斯大學傳染病與免疫學專家麥克米蘭（Nigel McMillan）警告，若死亡速度未減緩，至年底前將達到1.4萬例，使得新冠肺炎成為澳洲第2或第3大死因。

有鑒於近日病例上升，維多利亞州政府正在討論是否該在11月的州選舉之前，恢復戴口罩的規定。此外，昆士蘭州首席衛生官德瑞德（John Gerrard）也坦承，雖然他不希望重新戴回口罩，但當局確實有在討論這種可能性。《每日郵報》指出，昆士蘭州有望成為澳洲首個恢復口罩規範的地區。

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